Άλεκ και Στίβεν Μπάλντουιν: Τροχαίο ατύχημα για τους ηθοποιούς - Το όχημά τους έπεσε πάνω σε δέντρο

Ο Άλεκ Μπάλντουιν και ο αδερφός του, Στίβεν, ενεπλάκησαν σε τροχαίο στο Ίστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, όταν το όχημά τους προσέκρουσε σε δέντρο. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι το ατύχημα έγινε καθώς προσπαθούσε να αποφύγει ένα μεγάλο απορριμματοφόρο που τους έκλεισε τον δρόμο.

#EXCLUSIVE ? Alec and Stephen Baldwin smashed their Range Rover head-first into a tree. https://t.co/MrQPEEsp8R pic.twitter.com/czOSaZqXwv — TMZ (@TMZ) October 13, 2025

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, και ο Μπάλντουιν το ανακοίνωσε μέσω Instagram. Όπως ανέφερε, οδηγούσε το λευκό Range Rover της συζύγου του, Χιλάρια, στο οποίο βρισκόταν και ο Στίβεν, ενώ πήγαιναν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χάμπτονς.

«Χτύπησα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου και νιώθω άσχημα γι’ αυτό αλλά όλα είναι καλά. Είμαι καλά, ο αδερφός μου είναι καλά. Χιλάρια, σε αγαπώ περισσότερο απ’ οτιδήποτε και είμαι πολύ περήφανος για σένα». Παράλληλα ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα μηνύματα που έλαβε «σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε.

https://www.instagram.com/reel/DPxMpfBDnpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Εκπρόσωπος του Στίβεν Μπάλντουιν δήλωσε στο TMZ ότι «Ο Στίβεν είναι καλά και ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε. Και οι δύο είναι ασφαλείς και υγιείς».

Σύμφωνα με το TMZ, το ατύχημα συνέβη εν μέσω δυνατής βροχής.