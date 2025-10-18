Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

Σήμερα (18/10), η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απόλαυσαν έναν ήρεμο περίπατο στο κέντρο της Αθήνας, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο που έχουν τα Σαββατοκύριακα, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι μοιράστηκε ακόμη μία τρυφερή φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτήν, η Κατερίνα στέλνει ένα γλυκό φιλί στον Παναγιώτη, ο οποίος στέκεται δίπλα της χαμογελαστός, κοιτώντας την κάμερα.

«Αυτή την περίοδο της ζωής μου, έχω βάλει σε προτεραιότητα τη δημιουργία οικογένειας. Tο έχω δηλώσει και δημόσια αρκετές φορές. Από τη στιγμή που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο, ο σταθμός ήταν ενήμερος.

Ήξεραν πως θέλω να είμαι αφοσιωμένη στη δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα να δώσω και χώρο στην προσωπική μου ζωή. Είμαι 40 χρονών, θέλω να αποκτήσω ένα παιδί, να είμαι καλά με τον άνθρωπό μου και να δώσω προτεραιότητα σε όλα αυτά», είχε τονίσει πρόσφατα η παρουσιάστρια.