Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»

Ένα από τα πιο λαμπερά πλάσματα της TV αποκαλύπτει τις σκέψεις της

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»
binary comment
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες και εκπομπές της TV. Η λαμπερή και επικοινωνιακή Βάλια Χατζηθεοδώρου ανοίγει τα χαρτιά της και μιλά για την υπέροχη συνεργασία με το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, την αναγνωρισιμότητα και τα όνειρα, ενώ αποκαλύπτει όσα δεν ξέρουμε για την ίδια!

Πώς κυλά η φετινή σεζόν στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA;

Κυλούν όλα πολύ όμορφα, όπως ήταν δηλαδή κι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συνεργασία μου με την εκπομπή. Φέτος, για εμένα είναι η τρίτη χρονιά και σίγουρα νιώθω ακόμη πιο άνετα και οικεία. Αυτό με κάνει να εξελίσσομαι και να χαίρομαι να πηγαίνω στη δουλειά μου.

Πώς είναι η συνεργασία με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους υπόλοιπους της παρέας;

Ιδανική. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να είχα πιο κατάλληλες συνθήκες στην τηλεόραση. Είμαστε ομάδα, είμαστε παρέα μπροστά και πίσω από τις κάμερες κι αυτό πραγματικά είναι σπάνιο και πολύτιμο.

Πιστεύεις ότι οι παρέες κάνουν τη διαφορά στην τηλεόραση;

Ξεκάθαρα, το βιώνω κιόλας. Κόσμος που θα με συναντήσει έξω, θα με ρωτήσει εάν όντως κάνουμε παρέα γιατί αυτό τους βγάζουμε όταν μας βλέπουν στην οθόνη. Κι αν με ρωτάς, είναι ένας από τους λόγους που αγαπώ και τόσο πολύ αυτή την εκπομπή.

https://www.instagram.com/p/DO0oIYgDMO_/

Ποια είναι η γνώμη σου για το αποκαλούμενο infotainment στην Ελλάδα;

Η τηλεόραση θεωρώ είναι ένας αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας κι από την στιγμή που γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα, δεν μπορεί και η τηλεόραση να κλείσει τα μάτια. Βλέπουμε ότι κι ο κόσμος επιλέγει να παρακολουθεί τέτοιες εκπομπές, οπότε τα δεδομένα αλλάζουν και προσαρμοζόμαστε όλοι στις υπάρχουσες συνθήκες.

Τηλεόραση βλέπεις; Ποιες εκπομπές -εκτός της δικής σας βεβαίως- ξεχωρίζεις;

Βλέπω τηλεόραση, από παιδάκι με θυμάμαι να παρακολουθώ τα πάντα, έτσι και τώρα. Είμαι φανατική του ζάπινγκ, γιατί θέλω να έχω μια γενικότερη εικόνα του τι παίζει, ειδικά τώρα που βρίσκομαι μέσα σε αυτή. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δουλεύουν στην τηλεόραση, αλλά δεν την παρακολουθούν. Σίγουρα όμως έχω μια αδυναμία στα βραδινά σόου, αλλά και στα ριάλιτι, κυρίως που αφορούν στη μόδα, την ομορφιά…

Με ποιον παρουσιαστή-παρουσιάστρια θα ήθελες να δουλέψεις;

Δεν έχω δουλέψει και με πολλούς να σου πω την αλήθεια! (γέλια) Συγκεκριμένα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, απλά το να δουλεύεις με ανθρώπους με εμπειρία και γνώση είναι ωραίο και σε εξελίσσει.

Η Βάλια έχει σκεφτεί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει στην TV ; Να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι, να αναλάβει μία δική της εκπομπή μόδας;

Πάντα όταν είσαι σε μια δουλειά, θέλεις την εξέλιξη σου και το επόμενο βήμα. Βέβαια δεν είναι αυτοσκοπός το να κάνω κάτι δικό μου. Πιστεύω και μού αρέσουν οι παρέες τηλεοπτικά. Από την άλλη τα σόου ή κάποια εκπομπή μόδας είναι πρότζεκτ, τα οποία με ενδιαφέρουν και -γιατί όχι κάποια στιγμή- να αναλάμβανα κάτι τέτοιο.

Η αναγνωρισιμότητα πώς λειτουργεί; Υπάρχουν φορές που σε πιέζει;

Όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά, γνωρίζεις ότι το κομμάτι της έκθεσης και της αναγνωρισιμότητας είναι μέρος της. Οπότε το αποδέχεσαι. Σε στιγμές μπορεί να μην είναι το καλύτερο μου, αλλά κατά βάση δεν με ενοχλεί.

Πλέον η δημοσιότητα παίζει σημαντικό ρόλο και στα social media... Ο κόσμος τι σου στέλνει;

Τα social media για μένα είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Δουλεύω πολλά χρόνια σε αυτά, τα αγαπώ, τα αντιμετωπίζω σαν κανονικότατη δουλειά. Έχω χτίσει μια ωραία «παρέα» εκεί κι επικοινωνώ με τον κόσμο για διάφορα θέματα.

https://www.instagram.com/p/DMlOfpAsGim/

10 πράγματα που δεν φανταζόμαστε για εσένα;

  1. Κάνω τα πάντα ακούγοντας μουσική.
  2. Προτιμώ να μένω σπίτι από το να βγαίνω.
  3. Έχω τρέλα με τις μυρωδιές. Μπορώ να καθίσω όλη μέρα να μυρίζω κολόνιες.
  4. Η νέα μου αγάπη είναι να δοκιμάζω συνταγές, που βλέπω στο Tik Tok.
  5. Δεν μου αρέσει να κοιμάμαι πολλές ώρες, γιατί νιώθω ότι χάνω τη μέρα.
  6. Φοβάμαι τα αεροπλάνα, αλλά λατρεύω τα ταξίδια, οπότε μπαίνω.
  7. Εχω έναν αδερφό, που έχουμε 22 χρόνια διαφορά.
  8. Δεν οδηγώ, παρότι έχω δίπλωμα οδήγησης.
  9. Παρότι θεωρώ πως είμαι κοινωνική, απολαμβάνω πολύ το να περνάω χρόνο μόνη μου.
  10. Λατρεύω τα Χριστούγεννα…

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:34LIFESTYLE

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ και οδεύει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ανταποκριθεί σε κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχτηκαν ότι ήταν διπλή δολοφονία

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιβάτης «κρεμασμένος» σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου για να προστατεύσει τον προφυλακτήρα

10:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Παναγία Σουμελά στο CNN: Το κρεμασμένο μοναστήρι με ιστορία και αναγέννηση

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Δύο άτομα σε ένα… πατίνι: Η επικίνδυνη καθημερινότητα στους δρόμους της πόλης - Τα πρόστιμα και οι ποινές

10:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρόμος στο MotoGP: Στο νοσοκομείο δύο αναβάτες μετά από σοβαρό ατύχημα στον γύρο σχηματισμού - Βίντεο

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με έναν νεκρό στη Λαμία, μετά από πυρκαγιά

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Δεύτερο διαδοχικό triple-double για τον Γιόκιτς, ασταμάτητοι οι πρωταθλητές Θάντερ - Βίντεο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

09:59LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

09:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Ρεάλ - Μπαρτσελόνα κι όλη τη δράση της Κυριακής

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ - Δυο συλλήψεις

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Eντοπίστηκε γλυκό νερό κάτω από τον Κορινθιακό Κόλπο

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του» - Στα χέρια της ανακρίτριας νέα στοιχεία

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Τρεις νεκροί και 29 τραυματίες, ανάμεσα τους έξι παιδιά, από ρώσικα πλήγματα με drones

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αριστερά μου πού ήσουν;» - Η ανάρτηση του στιχουργού Οδυσσέα Ιωάννου

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την 12χρονη κόρη μου»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς... ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων - Νεκρή από το 2015 έπαιρνε χρήματα έως το 2024!

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Eντοπίστηκε γλυκό νερό κάτω από τον Κορινθιακό Κόλπο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη αστυνομικός επειδή σταμάτησε σε πιτσαρία αντί να ανταποκριθεί σε κλήση για πυροβολισμούς που αποδείχτηκαν ότι ήταν διπλή δολοφονία

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

12:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν» ­- «Είμαστε σαν τα μάπετ σόου», του είχε πει ο κορυφαίος μουσικός

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ