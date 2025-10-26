Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»

Είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες και εκπομπές της TV. Η λαμπερή και επικοινωνιακή Βάλια Χατζηθεοδώρου ανοίγει τα χαρτιά της και μιλά για την υπέροχη συνεργασία με το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, την αναγνωρισιμότητα και τα όνειρα, ενώ αποκαλύπτει όσα δεν ξέρουμε για την ίδια!

Πώς κυλά η φετινή σεζόν στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA;

Κυλούν όλα πολύ όμορφα, όπως ήταν δηλαδή κι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συνεργασία μου με την εκπομπή. Φέτος, για εμένα είναι η τρίτη χρονιά και σίγουρα νιώθω ακόμη πιο άνετα και οικεία. Αυτό με κάνει να εξελίσσομαι και να χαίρομαι να πηγαίνω στη δουλειά μου.

Πώς είναι η συνεργασία με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους υπόλοιπους της παρέας;

Ιδανική. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να είχα πιο κατάλληλες συνθήκες στην τηλεόραση. Είμαστε ομάδα, είμαστε παρέα μπροστά και πίσω από τις κάμερες κι αυτό πραγματικά είναι σπάνιο και πολύτιμο.

Πιστεύεις ότι οι παρέες κάνουν τη διαφορά στην τηλεόραση;

Ξεκάθαρα, το βιώνω κιόλας. Κόσμος που θα με συναντήσει έξω, θα με ρωτήσει εάν όντως κάνουμε παρέα γιατί αυτό τους βγάζουμε όταν μας βλέπουν στην οθόνη. Κι αν με ρωτάς, είναι ένας από τους λόγους που αγαπώ και τόσο πολύ αυτή την εκπομπή.

https://www.instagram.com/p/DO0oIYgDMO_/

Ποια είναι η γνώμη σου για το αποκαλούμενο infotainment στην Ελλάδα;

Η τηλεόραση θεωρώ είναι ένας αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας κι από την στιγμή που γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα, δεν μπορεί και η τηλεόραση να κλείσει τα μάτια. Βλέπουμε ότι κι ο κόσμος επιλέγει να παρακολουθεί τέτοιες εκπομπές, οπότε τα δεδομένα αλλάζουν και προσαρμοζόμαστε όλοι στις υπάρχουσες συνθήκες.

Τηλεόραση βλέπεις; Ποιες εκπομπές -εκτός της δικής σας βεβαίως- ξεχωρίζεις;

Βλέπω τηλεόραση, από παιδάκι με θυμάμαι να παρακολουθώ τα πάντα, έτσι και τώρα. Είμαι φανατική του ζάπινγκ, γιατί θέλω να έχω μια γενικότερη εικόνα του τι παίζει, ειδικά τώρα που βρίσκομαι μέσα σε αυτή. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δουλεύουν στην τηλεόραση, αλλά δεν την παρακολουθούν. Σίγουρα όμως έχω μια αδυναμία στα βραδινά σόου, αλλά και στα ριάλιτι, κυρίως που αφορούν στη μόδα, την ομορφιά…

Με ποιον παρουσιαστή-παρουσιάστρια θα ήθελες να δουλέψεις;

Δεν έχω δουλέψει και με πολλούς να σου πω την αλήθεια! (γέλια) Συγκεκριμένα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, απλά το να δουλεύεις με ανθρώπους με εμπειρία και γνώση είναι ωραίο και σε εξελίσσει.

Η Βάλια έχει σκεφτεί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει στην TV ; Να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι, να αναλάβει μία δική της εκπομπή μόδας;

Πάντα όταν είσαι σε μια δουλειά, θέλεις την εξέλιξη σου και το επόμενο βήμα. Βέβαια δεν είναι αυτοσκοπός το να κάνω κάτι δικό μου. Πιστεύω και μού αρέσουν οι παρέες τηλεοπτικά. Από την άλλη τα σόου ή κάποια εκπομπή μόδας είναι πρότζεκτ, τα οποία με ενδιαφέρουν και -γιατί όχι κάποια στιγμή- να αναλάμβανα κάτι τέτοιο.

Η αναγνωρισιμότητα πώς λειτουργεί; Υπάρχουν φορές που σε πιέζει;

Όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά, γνωρίζεις ότι το κομμάτι της έκθεσης και της αναγνωρισιμότητας είναι μέρος της. Οπότε το αποδέχεσαι. Σε στιγμές μπορεί να μην είναι το καλύτερο μου, αλλά κατά βάση δεν με ενοχλεί.

Πλέον η δημοσιότητα παίζει σημαντικό ρόλο και στα social media... Ο κόσμος τι σου στέλνει;

Τα social media για μένα είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Δουλεύω πολλά χρόνια σε αυτά, τα αγαπώ, τα αντιμετωπίζω σαν κανονικότατη δουλειά. Έχω χτίσει μια ωραία «παρέα» εκεί κι επικοινωνώ με τον κόσμο για διάφορα θέματα.

https://www.instagram.com/p/DMlOfpAsGim/

10 πράγματα που δεν φανταζόμαστε για εσένα;