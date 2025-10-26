Daily Mail: Η Σόφι Τέρνερ και ο Κρις Μάρτιν βγήκαν ένα «μυστικό ραντεβού»

Φήμες θέλουν την ηθοποιό του Game Of Thrones, Σόφι Τέρνερ και τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, να είναι ζευγάρι καθώς, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, οι δύο τους βγήκαν ένα «μυστικό ραντεβού», λίγο μετά τον χωρισμό της Τέρνερ από τον Περεγκρίν Πίρσον μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης.

Παρά τις πολλές αναφορές για χωρισμούς και επανασυνδέσεις μεταξύ του Πίρσον και της Τέρνερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Daily Mail υποστηρίζει ότι το ζευγάρι χώρισε επίσημα μετά από έναν γάμο που παρευρέθηκαν μαζί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Sophie Turner φτάνει στο δεύτερο ετήσιο γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, στο Λος Άντζελες. Invision/AP/Αρχείου

Η γνωστή ηθοποιός δεν έμεινε για πολύ μόνη της, καθώς την επόμενη εβδομάδα βγήκε ραντεβού με τον τραγουδιστή.

Ο Κρις Μάρτιν, ο οποίος πρόσφατα χώρισε από την ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον, βρισκόταν στο Λονδίνο αυτό το καλοκαίρι για μια σειρά συναυλιών στο Wembley, στο πλαίσιο της περιοδείας «Music Of The Spheres» των Coldplay.

Ο Chris Martin των Coldplay εμφανίζεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας στο στάδιο Wembley στις 22 Αυγούστου 2025 στο Λονδίνο, Αγγλία. Getty Images

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι η Σόφι Τέρνερ και ο Κρις Μάρτιν δεν έχουν επιβεβαιώσει τίποτα επίσημα.