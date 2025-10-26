Γιώργος Λάνθιμος: Το New Yorker κατέταξε τις 10 ταινίες του

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το «Bugonia», ενώ το περιοδικό New Yorker παρουσίασε τη δική του κατάταξη με τις 10 σημαντικότερες ταινίες του.

Το αμερικανικό περιοδικό χαρακτηρίζει τον Έλληνα σκηνοθέτη ως «μία από τις πιο απίθανες ιστορίες επιτυχίας του 21ου αιώνα», σημειώνοντας ότι οι παράξενες, σκοτεινές αλληγορίες του για την εξουσία και την ανθρώπινη ψυχολογία έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς.

Ξεκινώντας από το «Ο Καλύτερός μου Φίλος» (2001) και την «Κινέττα» (2005), το New Yorker αναγνωρίζει πως ο Λάνθιμος διαμόρφωσε σταδιακά το ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε με τον «Κυνόδοντα», που τον καθιέρωσε ως κεντρική μορφή του «παράξενου ελληνικού κινηματογράφου».

Στη λίστα ακολουθούν ταινίες όπως οι «Άλπεις», ο «Αστακός», ο «Θάνατος του Ιερού Ελαφιού», η «Ευνοούμενη», το «Poor Things» και το πρόσφατο «Kinds of Kindness». Το περιοδικό ξεχωρίζει τον «Κυνόδοντα» και το «Poor Things» ως τις πιο ολοκληρωμένες δημιουργίες του, που συνδυάζουν οπτική αρτιότητα, ψυχολογικό βάθος και καυστικό χιούμορ.

Το New Yorker καταλήγει πως ο Λάνθιμος παραμένει ένας από τους πιο πρωτότυπους και απρόβλεπτους σκηνοθέτες της εποχής μας, ένας δημιουργός που κατάφερε να φέρει το αλλόκοτο στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογράφου.