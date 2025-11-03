Αναστάσιος Ντούγκας: Δεν αποχωρεί από το Open - «Έχω συνηθίσει να δίνω αγώνα»

Ο Αναστάσιος Ντούγκας σε δηλώσεις που παραχώρησε ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την εκπομπή του OPEN.

«Εγώ έχω κληθεί να έχω έναν συγκεκριμένο ρόλο. Έχω συνηθίσει να δίνω αγώνα και να προσπαθώ να επιβιώσω. Αυτό που είπα εξαρχής, αυτό που ήξερα από το κανάλι είναι ότι είμαστε 4 διαφορετικοί άνθρωποι που θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα και θα παρουσιάζουμε ρεπορτάζ κι από εκεί και πέρα ο καθένας θα λέει την άποψή του. Ο Κωνσταντίνος και η Κατερίνα είναι στον ρόλο του συντονιστή. Εξ αρχής, έτσι ήταν η συμφωνία. Ό,τι βλέπεις θέλω να σου πω ότι είναι αλήθεια», ανέφερε.