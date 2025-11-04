Χλόη Λιάσκου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την ηθοποιό

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Χλόη Λιάσκου. Η γνωστή ηθοποιός που άφησε το δικό της στίγμα στην ιστορία του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου ήταν μία εκ των 37 ηθοποιών που βραβεύτηκαν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την Φίνος Φιλμ για την προσφορά τους στο σινεμά.

Την απονομή των βραβείων ανέλαβαν οι Άκης Σακελλαρίου (πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ), Ιεροκλής Μιχαηλίδης (συντονιστής της βραδιάς), Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Κάτια Γκουλιώνη και Σπύρος Παπαδόπουλος, οι οποίοι μίλησαν με βαθιά συγκίνηση για τους καλλιτέχνες που υπήρξαν τα ινδάλματά τους και τους οδήγησαν στο επάγγελμα του ηθοποιού.

Μεταξύ αυτών και η Χλόη Λιάσκου, της οποίας το όνομα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη.

Η Χλόη Λιάσκου πραγματοποίησε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση μπροστά στις κάμερες. Η ίδια αρκετά συγκινημένη, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη για πολλά πράγματα. Για τον καιρό που πέρασε, για τις δουλειές μας που έχουν μείνει μέχρι και σήμερα και τις αγαπάει ο κόσμος».

Μάλιστα, όταν άκουσε τα ονόματα των Κώστα Βουτσά και Μάρθας Καραγιάννη, εξομολογήθηκε: «Τους αγαπώ και τους αφιερώνω την αποψινή βραδιά».

