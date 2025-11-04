Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έβαλε τα γιορτινά της και υποδέχεται καταξιωμένους καλλιτέχνες, δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η διοίκηση του με πρωτεργάτες τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Ορέστη Ανδρεαδάκη, την Γενική Διευθύντρια κα Ελίζ Ζαλαντό και τον Πρόεδρο του κ. Άκη Σακελλαρίου, φιλοδοξεί να αφήσει έντονο πολιτιστικό - κινηματογραφικό αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη.

Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 σε φυσικούς χώρους και online. Στο 66ο ΦΚΘ θα προβληθούν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Παράλληλα, θα παρακολουθούμε 86 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ. Τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπογράφει ο αγαπημένος Έλληνας εικαστικός Στέφανος Ρόκος, ο οποίος δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη φετινή διοργάνωση.

Ταυτόχρονα, τα έργα ενέπνευσαν τα σποτ του 66ου Φεστιβάλ, δύο μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησαν ο Στέφανος Ρόκος μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του ελληνικής καταγωγής διάσημου Αμερικανού μουσικού Jim Sclavunos, συνεργάτη θρυλικών καλλιτεχνών.

Το 66ο ΦΚΘ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η τολμηρή και πολυβραβευμένη σταρ του παγκόσμιου σινεμά και θεάτρου Ιζαμπέλ Ιπέρ θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το Φεστιβάλ θα πλαισιώσει τη Γαλλίδα σταρ με την προβολή 15 ταινιών από τη λαμπρή καριέρα της.

Το Φεστιβάλ θα διοργανώσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του, τέσσερις σπάνιες και άγνωστες στο ευρύ κοινό μικρού μήκους ταινίες του, καθώς και η ταινία «Μαύρο + Άσπρο» των Θανάση Ρεντζή και Νίκου Ζερβού, με τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα από τα πιο τολμηρά και ιδιαίτερα σκηνοθετικά δίδυμα της Ευρώπης, την Ελέν Κατέ και τον Μπρουνό Φορζανί, μέσα από ένα αφιέρωμα στο πολυσχιδές και αντισυμβατικό έργο τους.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το σύνολο της φιλμογραφίας τους, από τις πρώτες πειραματικές μικρού μήκους μέχρι την πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία τους, και να γνωρίσει από κοντά τους δύο δημιουργούς που είναι στη Θεσσαλονίκη.

Ένα βαθιά πολιτικό αφιέρωμα για τους περιορισμούς που οριοθετούν την ευάλωτη ανθρώπινη φύση πραγματοποιεί το 66ο ΦΚΘ. Το αφιέρωμα με τίτλο Fragilities / Ευθραυστότητες εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης και διευρυμένης ενότητας Survey Expanded του τμήματος «Meet the Neighbors+», που περιλαμβάνει ταινίες από την ευρύτερη γειτονιά μας.

Η αγαπημένη ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema, η οποία επικεντρώνεται φέτος στα πιο σύγχρονα αριστουργήματα που θα γίνουν κλασικά στο πέρασμα του χρόνου, πραγματοποιεί την έναρξή της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την αριστουργηματική ταινία Τίγρης και Δράκος (2000) του Ανγκ Λι.

Ο Κινέζο-Αμερικανός συνθέτης και μαέστρος Ταν Ντουν, είναι ένα από τα σπουδαιότερα και πιο λαμπερά ονόματα της σύγχρονης κλασικής μουσικής, ο οποίος απέσπασε βραβεία Όσκαρ και Γκράμι για τη μουσική της ταινίας.

Η προβολή του Τίγρης και Δράκος θα προσφέρει στο κοινό της πόλης την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς της εποχής μας. Αναπόσπαστο κομμάτι του συναρπαστικού παζλ μιας ταινίας που έσπασε τα ταμεία, σάρωσε τα βραβεία, λατρεύτηκε από το κοινό και ανανέωσε ένα ολόκληρο κινηματογραφικό είδος, το μουσικό score του «Τίγρης και Δράκος» εκτόξευσε τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα του Ταν Ντουν στο ευρύ κοινό.

Φέτος, το Φεστιβάλ επεκτείνει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέσα από το βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε συνθέτη ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική.

Το βραβείο ΚΟΘ δίνει τη δυνατότητα στον συνθέτη που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το soundtrack της επόμενης ταινίας του με την ΚΟΘ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι οι: David Bruce, συνθέτης, Leo McFall, βασικός αρχιμουσικός της ΚΟΘ, Αντώνης Σουσάμογλου, εξάρχων της ΚΟΘ.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πτυχές του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μια ευκαιρία για την πόλη να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει φήμη και δόξα έξω από τα στενά όρια των Βαλκανίων! Άραγε θα τα καταφέρει;