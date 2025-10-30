Αυλαία για το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου με Χορηγό τον ΟΠΑΠ

Newsbomb

Αυλαία για το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου με Χορηγό τον ΟΠΑΠ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα φώτα της μεγάλης οθόνης ανάβουν για ακόμη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να σφύζει από κόσμο και να μετατρέπεται στο κέντρο του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Από σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα, προβολές, αφιερώματα και δράσεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου. Ξεχωρίζει η παρουσία της Ιζαμπέλ Ιπέρ, της εμβληματικής Γαλλίδας σταρ, στην οποία αφιερώνεται πρόγραμμα με 15 ταινίες από την εντυπωσιακή πορεία της, καθώς και του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, που τιμάται με Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο του έργου του.

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα ανοίξει αυλαία με την πολυαναμενόμενη ταινία Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Την προβολή θα τιμήσει με την παρουσία της η Ίντια Μουρ, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του διεθνούς καλλιτεχνικού χώρου.

Συνολικά 278 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους θα προβληθούν στους ιστορικούς χώρους του Φεστιβάλ. Παράλληλα, 86 ταινίες θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Κινηματογραφικές – και όχι μόνο – εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ

Για όσους αγαπούν τα αυτοκίνητα και την ταχύτητα, ο ΟΠΑΠ, χορηγός του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, φέρνει μια ακόμη ξεχωριστή προβολή στη λίστα των ταινιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren, ο ΟΠΑΠ «υπογράφει» την ειδική προβολή της ταινίας Grand Prix (1966), την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 20:30, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη (Αποθήκη Δ’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

Οι εμπειρίες, όμως, δεν σταματούν εκεί. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21:00, ο Κωστής Μαραβέγιας και η μπάντα του ανεβαίνουν στη σκηνή του Eightball Club για ένα live performance powered by OΠΑΠ με δωρεάν είσοδο*, δίνοντας ακόμα πιο έντονο παλμό στο Φεστιβάλ, γεμάτο μουσική και θετική ενέργεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΕΛΛΑΔΑ

H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Πάτρα-Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC

16:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια»: Ο Αμερικανός που έκανε την παράλληλη δουλειά του επιχείρηση

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαρακης, Μαρατζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

16:12LIFESTYLE

Real View: Η νέα βραδινή εκπομπή του OPEN

16:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»

16:04LIFESTYLE

Στην αγκαλιά του Φάνη: Η ερωτευμένη Αντωνά και ο Γιώργος Καράβας αποκαλύπτονται

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένη νταλίκα στον κόμβο Καλυφτάκη - Μεγάλες καθυστερήσεις

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Σεπτέμβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός πάνω από τη Βαλτική: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό - Δεύτερη επιχείρηση εντός της ίδιας εβδομάδας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πρώην ληστής τραπεζών είχε προειδοποιήσει για κενά ασφαλείας στο μουσείο

15:51ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στο γαλλικό κοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκε για πρώτη φορά πρόταση του κόμματος Λε Πεν - «Πέρασε» με μία μόνο ψήφο

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούχοι και πότε θα λάβουν έως 800 ευρώ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης το Πεκίνο

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Αμετάβλητα στο 2% τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προσγειώθηκαν στην Γαλλία οι «πράσινοι»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Χειροπέδες σε οδηγό που μετέφερε παράνομα 200 αιγοπρόβατα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση λευκού καρχαρία στέλνει στο νοσοκομείο 46χρονο - 12 τα περιστατικά φέτος στα νερά των Φλόριντα Κις

15:25WHAT THE FACT

Το «6-7» είναι η «λέξη της χρονιάς» για το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Red Bull Wind Masters: Η Ελλάδα αποκτά το δικό της κορυφαίο windsurf event

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάνη - Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων: «Να μην είμαστε αλαζόνες» - «Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

14:33ME TO N & ME TO Σ

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Χουάν Κάρλος της Ισπανίας: Μιλά πρώτη φορά για τις φήμες περί σχέσης με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Με 170 χιλιόμετρα έτρεχε το αυτοκίνητο των Ρομά που σκότωσε τη μητέρα δύο παιδιών στη Νέα Κίο

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο: Θρήνος και οργή για την 37χρονη - «Ήταν υπόδειγμα μητέρας»

16:04LIFESTYLE

Στην αγκαλιά του Φάνη: Η ερωτευμένη Αντωνά και ο Γιώργος Καράβας αποκαλύπτονται

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν 7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα - Σαχίνης: Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ