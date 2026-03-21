Καλπάκης: Είναι λάθος μια μοναχική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ - Ισχυρός προοδευτικός πόλος με ενότητα

«Αδύναμη και όχι επίκαιρη η πρόταση να στείλουμε προσκλήσεις ή επιστολές σε άλλες δυνάμεις, αφού ήδη έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν», απαντά ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση 34 μελών της ΚΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γύρω από το θέμα των συνεργασιών που έχει ανακύψει στον ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας απαντήσεις στην κριτική που ασκήθηκε από μέρος της ΚΕ στην τακτική που ακολουθεί η ηγεσία του κόμματος, κινήθηκε η ομιλία του Γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καλπάκης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έθεσε πρώτο την πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και τον σχηματισμό ενιαίου ψηφοδελτίου, λαμβάνοντας αρνητική στάση από τον ευρύτερο χώρο.

«Εμείς βάλαμε αυτή την ατζέντα στην κοινωνία και κατακτήσαμε ότι είμαστε δύναμη διεξόδου. Δυστυχώς, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τις άλλες δυνάμεις», τόνισε ο κ. Καλπάκης.

Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι επιμένει στην αυτόνομη πορεία και στην αυταπάτη ότι μόνο του μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ, «κάτι που δεν προκύπτει από κανένα δεδομένο». Είπε δε ότι η «προσχηματική» πρόσκληση σε διάλογο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, «δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και μόνο στόχο έχουν να δικαιολογήσουν την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία».

Αναφορικά με τη ΝΕΑΡ, σχολίασε ότι «χάθηκε πέρσι μια σημαντική ευκαιρία να γίνει ο χώρος μας ξανά αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις ως προς τις συνεργασίες».

Ο κ. Καλπάκης έδωσε συγκεκριμένη απάντηση στην πρόταση για ρητή πρόσκληση με χρονοδιάγραμμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη» και «όχι επίκαιρη». «Είναι αδύναμη και όχι επίκαιρη η πρόταση να στείλουμε προσκλήσεις ή επιστολές σε άλλες δυνάμεις, αφού ήδη έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξει νέα απογοήτευση και όλο αυτό να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία που θα μας ωθήσει σε μια μοναχική πορεία. Και είναι λάθος μια μοναχική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Είμαστε σε μια συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και στο νέο περιβάλλον χρειάζεται και ενότητα και ανασύνθεση για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. Και σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν», τόνισε ο κ. Καλπάκης.

Παράλληλα σχολίασε ανοιχτά και το ζήτημα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι η δραστηριότητά του «έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει και ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός σε αυτή την προσπάθεια» και ζήτησε «να μην κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τα λάθη του ΠΑΣΟΚ και της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς».

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι για να μείνει ο ρόλος του κόμματος σημαντικός υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. «Πρώτον, να κλείσουμε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας. Δεν αντέχει άλλες εντάσεις ο χώρος μας. Δεύτερον, να εντείνουμε τη δουλειά μας σε όλα τα επίπεδα».

Κλείνοντας, ο Στέργιος Καλπάκης ανέφερε καταληκτικά μεταξύ άλλων:

«Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ανασυγκρότησης: Ανάδειξη συντονιστικών των οργανώσεών μας σε όλη τη χώρα. Συγκρότηση και λειτουργία των Τμημάτων του κόμματος. Λειτουργία των δικτύων με θετικά αποτελέσματα σε μαζικούς φορείς. Η επανεκκίνηση και η εξωστρέφεια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των στελεχών μας σε όλη τη χώρα σε ενωτικές δράσεις και παρεμβάσεις.

Να τρέξουμε οργανωμένα τις καμπάνιες μας για την ειρήνη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της διαφθοράς. Να οργανώσουμε εκδηλώσεις για Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Να στηρίξουμε την ημερίδα για την Συνταγματική Αναθεώρηση που σχεδιάζει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς.

Η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας πρέπει να είναι αριστερή, δημοκρατική και προοδευτική, γιατί αλλιώς το κενό θα το καλύψουν δυνάμεις της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής».

Σχόλια
