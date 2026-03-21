Τραγωδία στην Ιταλία: 2 νεκροί και 7 τραυματίες από χιονοστιβάδα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας, το πρωί του Σαββάτου (21/3), σύμφωνα με πληροφορίς της La Presse.

Η φονική χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων στις Άλπεις, όπου πολλές χώρες έχουν καταγράψει θανάτους και υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας.

Το Ridnauntal στο Νότιο Τιρόλο βρίσκεται περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βενετίας και περίπου 30 χιλιόμετρα νότια των συνόρων Ιταλίας–Αυστρίας.

Έχει σημάνει «κόκκινος» συναγερμός στους επισκέπτες για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στην περιοχή, μετά από μια θανατηφόρα εβδομάδα τον Φεβρουάριο κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 11 άτομα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στο Racines, στο όρος Cima d’Incendio, σε υψόμετρο περίπου 2.445 μέτρων, γύρω στις 11:40 τοπική ώρα το Σάββατο (21/3).

Πέντε ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το La Presse.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τρεις από τους τραυματίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ δύο ακόμη είχαν ελαφρύτερους τραυματισμούς. Όλα τα μέλη της ομάδας έφεραν πομποδέκτες χιονοστιβάδας, γεγονός που βοήθησε σημαντικά τους διασώστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ομάδες ορεινής διάσωσης, η ιταλική Guardia di Finanza και συντονιστικά κέντρα στο Ίνσμπρουκ, ενώ ζητήθηκαν και κλίνες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία στο Μεράνο, το Μπολτσάνο και το Μπρεσανόνε.

Η υπηρεσία ορεινής διάσωσης της Ιταλίας είχε προειδοποιήσει νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο ότι οι νέες χιονοπτώσεις πάνω σε ασταθή στρώματα δημιουργούν συνθήκες όπου «ακόμη και η κίνηση ενός μόνο σκιέρ μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα».

