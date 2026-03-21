Πλοία που μεταφέρουν πολυτελή αυτοκίνητα έχουν αγκυροβολήσει σε ένα νησί ανοιχτά της Κένυας - Βίντεο

Πλοία που μεταφέρουν χιλιάδες καινούργια πολυτελή αυτοκίνητα έχουν κολλήσει στα ανοικτά των ακτών της Κένυας στον Ινδικό Ωκεανό, αναφέρει το TASS.

Το κύριο πρόβλημα είναι οι δυσκολίες με τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Περίπου 4.000 αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών μαρκών, έχουν ήδη εκφορτωθεί στο νησί Λάμου. Τα αυτοκίνητα υποτίθεται ότι θα μεταφερθούν από την Ιαπωνία στο Ντουμπάι, αλλά η διαδρομή εκτράπηκε λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Το νησί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς καλύπτει μόλις 57 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα απαγορεύονται στο νησί, με εξαιρέσεις μόνο για τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Εάν χρειάζεται να μεταφερθούν άνθρωποι ή φορτίο, χρησιμοποιούνται πλοία ή γαϊδούρια.

Αρκετά φορτηγά πλοία ξεφόρτωσαν αυτοκίνητα στις ακτές του νησιού την περασμένη εβδομάδα και τα οχήματα είναι πλέον σταθμευμένα στο λιμάνι. Ένα άλλο πλοίο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα ξεφορτώσει άλλα 5.000 αυτοκίνητα στο νησί.

Dubai'ye gitmek üzere yola çıkan ancak Kenya'nın Lamu adasında mahsur kalan binlerce lüks otomobil, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle varış noktalarına ulaşamadan depolarda ve otoparklarda bekliyor. pic.twitter.com/9YsUDwTPGE — Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) March 21, 2026

