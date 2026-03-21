Θλίψη για τον χαμό του Νίκολας Μπρέντον: Η στροφή στη ζωγραφική και τα χρόνια προβλήματα υγείας

Ο Νίκολας Μπρέντον, που αγαπήθηκε από το κοινό ως ο Xander Harris στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση της οικογένειάς του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά αποχαιρετάμε τον αδελφό και γιο μας, Nicholas Brendon. Έφυγε ήρεμα στον ύπνο του από φυσικά αίτια», ανέφεραν, τονίζοντας πως για τους περισσότερους ήταν ο ηθοποιός που χάρισε ζωή σε αξέχαστους χαρακτήρες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Brendon είχε στραφεί σε ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο: τη ζωγραφική και την τέχνη. Όπως σημειώνεται, λάτρευε να μοιράζεται το πάθος και την ενέργειά του με την οικογένεια, τους φίλους και τους fans του, βρίσκοντας έμπνευση πέρα από την οθόνη.

Ο Νίκολας Μπέντον / Πηγή: Instagram

Η συμπρωταγωνίστριά του Alyson Hannigan, που υποδύθηκε τη Willow Rosenberg σε όλες τις σεζόν του «Buffy», εξέφρασε την θλίψη της δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από την 6η σεζόν της σειράς στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Γλυκέ μου Nicky, ευχαριστώ για τα χρόνια γεμάτα γέλιο, αγάπη και Dodgers», έγραψε. «Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω μια κουνιστή καρέκλα. Σ’ αγαπώ. RIP».

Ο Νίκολας Μπρέντον πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά από το 1997 έως το 2003.

Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι υπέστη καρδιακή προσβολή και στη συνέχεια διαγνώστηκε με συγγενή καρδιοπάθεια. Παράλληλα, αντιμετώπισε και το σύνδρομο ιππουρίδας (cauda equina), για το οποίο υποβλήθηκε σε πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη.

Ο Μπρέντον γεννήθηκε το 1971 στο Λος Άντζελες και είχε έναν δίδυμο αδελφό, τον Kelly Donovan. Είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως: «Criminal Minds», «Private Practice», «Married… With Children» και «Kitchen Confidential».

Ο Νίκολας Μπρέντον / AP

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως τα «Psycho Beach Party», «Coherence» και «The Nanny», ενώ η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο «Wanton Want» το 2021.

Σε συνέντευξή του το 2017, είχε περιγράψει το «Buffy the Vampire Slayer» ως κάτι ξεχωριστό: «Ένιωθα ότι ήταν ένα ευλογημένο project», είχε πει. «Υπήρχαν στιγμές που στεκόμουν στο πλατό και σκεφτόμουν: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι μέρος αυτού”. Ήταν σαν όνειρο».

Διαβάστε επίσης