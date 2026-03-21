Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

Ο Robert Mueller, ο πρώην ειδικός εισαγγελέας του οποίου η έρευνα για την φερόμενη ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2016 σημάδεψε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Mueller είχε διατελέσει διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) από το 2001 έως το 2013, αναλαμβάνοντας τη θέση μόλις λίγες ημέρες πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Robert S. Mueller / AP

Το 2017 είχε οριστεί ως ειδικός σύμβουλος από τον τότε γενικό εισαγγελέα Ροντ Ρόζενσταϊν, προκειμένου να επιβλέψει την ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Τραμπ: «Χαίρομαι που πέθανε, δεν μπορεί να βλάψει αθώους»

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του Mueller, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους!».

