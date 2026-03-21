Μάριος Θεμιστοκλέους: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

Ο υφυπουργός Υγείας τοποθετήθηκε εκτενώς για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, αλλά και για ευρύτερα πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα

Μαριάννα Γεωργαντή

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Attica times και την Μαριάννα Γεωργαντή, τοποθετήθηκε εκτενώς για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, αλλά και για ευρύτερα πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα.


Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η εικόνα του ΕΣΥ σήμερα, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ». Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός τόσο των γιατρών όσο και των νοσηλευτών, ενώ για το 2026 προγραμματίζονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες, επισημαίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των εργαζομένων και τα αιτήματα για αυξήσεις, ο υφυπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις, κυρίως για τους γιατρούς, με αυξήσεις σε μισθούς και εφημερίες, ενιαία φορολόγηση των εφημεριών και στοχευμένα επιδόματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα κίνητρα για στελέχωση άγονων και νησιωτικών περιοχών, όπου, όπως είπε, οι απολαβές μπορούν να φτάσουν έως και 600 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά έχουν αρχίσει να αποδίδουν, καθώς για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση του 2010 παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για θέσεις στο ΕΣΥ.

Στο ζήτημα των ελλείψεων στην περιφέρεια, ανέφερε ότι από περίπου 300 θέσεις που επί χρόνια παρέμεναν άγονες, έχει καλυφθεί ήδη το μεγαλύτερο μέρος, με την κυβέρνηση να προσδοκά περαιτέρω βελτίωση μέσω των νέων προκηρύξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους χρόνους αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, από περίπου 9 ώρες σε 4,5. Όπως εξήγησε, η βελτίωση αυτή προήλθε από στοχευμένες προσλήψεις, την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και την ανακαίνιση των ΤΕΠ. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων νοσοκομείων και κέντρων υγείας από την ίδρυση του ΕΣΥ, με έργα που προχωρούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, τόνισε ότι «το σύστημα υγείας στηρίζεται στους ανθρώπους του», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των υγειονομικών στην καθημερινή λειτουργία των δομών.

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στη διεθνή επικαιρότητα, εκφράζοντας ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, ιδιαίτερα στις τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών αποφάσεων.

Τέλος, αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, σημείωσε ότι η ύπαρξη σοβαρής αντιπολίτευσης αποτελεί βασικό στοιχείο ενός υγιούς πολιτεύματος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για τη συγκρότησή της ανήκει στα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ως «μια αξιόπιστη και σοβαρή λύση».

Η συνέντευξη σκιαγραφεί μια εικόνα σταδιακής βελτίωσης στο ΕΣΥ, με τον υφυπουργό να αναγνωρίζει τις δυσκολίες, αλλά να επιμένει ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και δημιουργούν προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης του συστήματος υγείας.

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για γυναίκα στη Πάτρα: Της επιτέθηκε αγέλη σκύλων, ενώ περπατούσε

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Δύο τραυματίες

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών

19:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μήνυμα Βαρθολομαίου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Να φωτίσει ο Θεός για κατάπαυση του πυρός»

19:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για πρώτη φορά: Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από την αμόλυβδη

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση σε μη επανδρωμένο επιβατηγό πλοίο στο νησί Χαργκ

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103: Τον… σκούπισε και έφυγε για τελικό

19:25LIFESTYLE

Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Νίκολας Μπρέντον: Η στροφή στη ζωγραφική και τα χρόνια προβλήματα υγείας

19:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Πλοία που μεταφέρουν πολυτελή αυτοκίνητα έχουν αγκυροβολήσει σε ένα νησί ανοιχτά της Κένυας - Βίντεο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Η Αττική Οδός κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας -Το έργο-ανάσα για την κορεσμένη κυκλοφοριακά πρωτεύουσα

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου - Στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από τη νύχτα θανάτου του Έπσταϊν - Οι περίεργες κινήσεις των φρουρών έξω από το κελί

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες μέρες

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ - Εκσφενδονίστηκε σε χωράφι ο οδηγός του δίκυκλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

19:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

19:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για πρώτη φορά: Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από την αμόλυβδη

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες μέρες

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πύραυλος στο σαλόνι - Απίστευτη εικόνα σε σπίτι στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Έστειλε μήνυμα ο Δ. Γιαννακόπουλος: «Θα ξαναγράψουμε ιστορία, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός»!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ