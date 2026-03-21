Μάριος Θεμιστοκλέους: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Attica times και την Μαριάννα Γεωργαντή, τοποθετήθηκε εκτενώς για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, αλλά και για ευρύτερα πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα.



Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η εικόνα του ΕΣΥ σήμερα, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ». Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός τόσο των γιατρών όσο και των νοσηλευτών, ενώ για το 2026 προγραμματίζονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες, επισημαίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των εργαζομένων και τα αιτήματα για αυξήσεις, ο υφυπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις, κυρίως για τους γιατρούς, με αυξήσεις σε μισθούς και εφημερίες, ενιαία φορολόγηση των εφημεριών και στοχευμένα επιδόματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα κίνητρα για στελέχωση άγονων και νησιωτικών περιοχών, όπου, όπως είπε, οι απολαβές μπορούν να φτάσουν έως και 600 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά έχουν αρχίσει να αποδίδουν, καθώς για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση του 2010 παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για θέσεις στο ΕΣΥ.

Στο ζήτημα των ελλείψεων στην περιφέρεια, ανέφερε ότι από περίπου 300 θέσεις που επί χρόνια παρέμεναν άγονες, έχει καλυφθεί ήδη το μεγαλύτερο μέρος, με την κυβέρνηση να προσδοκά περαιτέρω βελτίωση μέσω των νέων προκηρύξεων.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους / Eurokinissi

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους χρόνους αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, από περίπου 9 ώρες σε 4,5. Όπως εξήγησε, η βελτίωση αυτή προήλθε από στοχευμένες προσλήψεις, την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και την ανακαίνιση των ΤΕΠ. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων νοσοκομείων και κέντρων υγείας από την ίδρυση του ΕΣΥ, με έργα που προχωρούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, τόνισε ότι «το σύστημα υγείας στηρίζεται στους ανθρώπους του», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των υγειονομικών στην καθημερινή λειτουργία των δομών.

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στη διεθνή επικαιρότητα, εκφράζοντας ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, ιδιαίτερα στις τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών αποφάσεων.

Τέλος, αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, σημείωσε ότι η ύπαρξη σοβαρής αντιπολίτευσης αποτελεί βασικό στοιχείο ενός υγιούς πολιτεύματος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για τη συγκρότησή της ανήκει στα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ως «μια αξιόπιστη και σοβαρή λύση».

Η συνέντευξη σκιαγραφεί μια εικόνα σταδιακής βελτίωσης στο ΕΣΥ, με τον υφυπουργό να αναγνωρίζει τις δυσκολίες, αλλά να επιμένει ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και δημιουργούν προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης του συστήματος υγείας.

