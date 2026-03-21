Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103: Τον… σκούπισε και έφυγε για τελικό

Το εισιτήριο για τους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών, πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες»… σκούπισαν τον Ολυμπιακό φτάνοντας το 4-0 στις νίκες, επικρατώντας στην παράταση με 103-93 στην έδρα των «ερυθρόλευκων» (85-85 κ.α.).

Το ματς ήταν ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να θέλει να πάρει πάση θυσία τη νίκη για να μείνει «ζωντανός». Οι «ερυθρόλευκες» είχαν μικρό προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Στην τελική ευθεία οι «πράσινες» αντέδρασαν, ισοφάρισαν το ματς και μάλιστα πέρασαν μπροστά 83-85 με την Πρινς. Η Ράμπερ ισοφάρισε στα 20’’ πριν το τέλος. Η Φιτζέραλντ έκανε λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με την Σπανού να κάνει φάουλ στα 1,8’’ πριν το τέλος. Η Καρλάφτη αστόχησε κι έτσι το ματς πήγε στην παράταση.

Με τρίποντο της Κριμίλη και καλάθι της Σπανού ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +5. Η Τζόνσον μείωσε, αλλά λέι απ της Φιτζέραλντ και τρίποντο της Κριμίλη έφερε το 87-95. Ο Ολυμπιακός μείωσε με την Τζόνσον, ενώ δύο βολές της Χριστινάκη έκαναν το 91-95 λίγο πριν το τελευταίο δίλεπτο της παράτασης. Καλάθια από Πρινς και Τζόνσον διαμόρφωσαν το 93-97. Η Φιτζέραλντ ανέβασε τη διαφορά στους 6 για τις «πράσινες» μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Η Πρινς έκανε το 93-101, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη του «τριφυλλιού». Με 2/2 βολές η Κριμίλη πήγε τη διαφορά στους 10, διαμορφώνοντας το τελικό 93-103.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85, 93-103 (παρ.)