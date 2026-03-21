Για πρώτη φορά: Ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από την αμόλυβδη

Ασυγκράτητος κινείται όπως όλα δείχνουν o «μαύρος χρυσός» συμπαρασύροντας προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων, όπου για πρώτη φορά παρατηρούνται πολλές παραδοξότητες.

Το πετρέλαιο συμπλήρωσε 3 εβδομάδες πολέμου με τιμή 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ στην Ελλάδα η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αντίστοιχη της αμόλυβδης.

Η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης από 1,26 ευρώ έφτασε στο 1,56 και το 1,09 ευρώ της αμόλυβδης έγινε 1,53 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Δηλαδή, επιπλέον 27 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και συν 47 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης θα φτάσει να είναι υψηλότερη από την αμόλυβδη, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία.

Αυτό συνεπάγεται ανατιμήσεις σε μία σειρά προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου.

Η Ελλάδα καταναλώνει τρία δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης τον χρόνο, δηλαδή περίπου οκτώ εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης την ημέρα.

Για να γεμίσει ένα ντεπόζιτο 50 λίτρων, για παράδειγμα χρειάζονται 28 ευρώ επιπλέον σε σχέση με αυτό το οποίο απαιτούνταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Η συνολική ημερήσια επιβάρυνση για την οικονομία, την οποία την πληρώνουν οι καταναλωτές, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης