Ιρένα Αργύρη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Σαμαρά - Τι λέει στο Newsbomb

Η δημοσιογράφος Ιρένα Αργύρη έγινε ευρέως γνωστή σήμερα, με τη μετάδοση από τον ΑΝΤ1 της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που καθήλωσε το κοινό αλλά και πάραξε και πολιτικές ειδήσεις, ειδικά όσον αφορά στα εσωκομματικά μέτωπα της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια, ωστόσο, έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα τα τελευταία χρόνια, ως παρουσιάστρια του IRIS TV. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική διαδικτυακή πλατφόρμα, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και προσανατολισμό, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, με περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θεάσεις στο youtube.

Η κατεύθυνση δεν είναι άλλη από την «αναβάθμιση του δημοσίου λόγου που αποτελεί το εχέγγυο της δημοκρατίας μας», όπως αναφέρει η Ιρένα Αργύρη στο Newsbomb, το οποίο επιτυγχάνεται με την ανάδειξη και την προώθηση παραδοσιακών αξιών, την πολύπλευρη και εις βάθος ενημέρωση και ανάλυση, όσο και την προβολή σημαίνοντων προσωπικοτήτων.

Εθνικά θέματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι πολιτιστικές αξίες που χάνονται, όπως και τα ζητήματα της παιδείας μας, αποτελούν τα κύρια θέματα που έχει παρουσιάσει η μεστή και πολύ αγαπητή στον χώρο, Ιρένα Αργύρη, η οποία τηρώντας χαμηλούς τόνους, διακρίνεται για την ποιότητα των συνεντεύξεων. «Η στάση ζωής και οι αξίες μου συνάδουν με το δημοσιογραφικό μας έργο και ο στόχος μας είναι να κάνουμε την κοινωνία και την Ελλάδα μας καλύτερη. Μόνο αυτό», επισημαίνει η ίδια στη συζήτησή μας.

Οι πέντε τελευταίες της συνεντεύξεις στην εκπομπή «Viewpoint» είναι οι εξής:

Απόφοιτη του Πολυτεχνείου, την κέρδισε στην πορεία η δημοσιογραφία, και μαζί με την ομάδα του IRIS TV -επαγγελματίες τεχνικοί, οπερατέρ και σκηνοθέτες- φιλοδοξούν να αποτελέσουν το «βήμα» που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα, όπως μας αναφέρουν οι ίδιοι.

Ο Αντώνης Σαμαράς αποδείχτηκε και... φαν του καναλιού, καθώς και του προσανατολισμού του, κι έτσι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να πει το «ναι» στην πρόταση της Ιρένας, περνώντας κι αυτός έτσι με τη δική του επιλογή και το δικό του μήνυμα. Την επιλογή της δημοσιογράφου και του μέσου, άλλωστε, ενέκρινε όπως πληροφορούμαστε και ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1.