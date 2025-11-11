Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ξεκινά τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό - Η ανάρτηση του τραγουδιστή

Στο πλευρό του γιου τους, Βασίλη, που ξεκινά τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, βρέθηκαν ο Γιώργος Τσαλίκης και η σύζυγός του, Δώρα.

Ο γνωστός τραγουδιστής και ευχήθηκε δημόσια στον γιο του για το νέο βήμα στη ζωή του, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τον Βασίλη και τη σύζυγό του από τον Πόρο. «Και σε αυτό σου το βήμα δίπλα σου Μπιλάκο μας. Καλή θητεία», έγραψε σε story στο Instagram ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Είναι παιδιά με ενσυναίσθηση. Ο Βασίλης είναι πολύ αυστηρός στο να χρησιμοποιώ εγώ την αναγνωρισιμότητά μου. Μου λέει γιατί δεν κάνω για παράδειγμα μία παραγγελία χωρίς να πω το ονοματεπώνυμό μου; Το σέβομαι», είχε αναφέρει ο τραγουδιστής για τα παιδιά του, σε συνέντευξή του στον Alpha.

Διαβάστε επίσης