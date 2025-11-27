Θανάσης Βισκαδουράκης: «Μεγαλώσαμε τα σπίτια αλλά μίκρυνε η ζωή»

Σε μια από καρδιάς εξομολόγηση προχώρησε ο Θανάσης Βισκαδουράκης στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ και μεταξύ άλλων μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής του αλλά και για τις συμβουλές που δίνει στον γιο του.

Διηγούμενος μια ιστορία με τον γιο του και για το γεγονός πως ο ίδιος αφού μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο δεν είχε πατρικό σπίτι ανέφερε πως «μεγαλώσαμε τα σπίτια αλλά μίκρυνε η ζωή. Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε σε ένα σπίτι με 7 άτομα. Πέντε παιδιά και δύο γονείς και το σπίτι είχε χαρά, είχε γέλιο».

Μιλώντας για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και πως κατάφερνε να τα βγάζει πέρα ο Θανάσης Βισκαδουράκης ανέφερε πως πρώτα τον ένοιαζε να εξασφαλίσει τα προς το ζην και στη συνέχεια κοιτούσε να συμμετέχει σε καλές θεατρικές δουλειές και αν πηγαίνουν καλά οι παραστάσεις του.

«Μετά τα 18 έπρεπε να κλειδώσω. Ήταν η ζωή μου μόνο το προς το ζην. Να πληρώσω το ενοίκιο, το φως, το νερό, τα κοινόχρηστα. Δε συμμετείχα σε καλές θεατρικές παραστάσεις γιατί έλεγα το ενοίκιο έρχεται. Δεν έλεγα να εξελίξω την υποκριτική τέχνη, έλεγα το ενοίκιο ποιος θα το πληρώσει; Είχα αγωνία να συντηρήσω τον εαυτό μου και όχι να είμαι καλός ηθοποιός. Πρώτα ήθελα να λύσω το βιοποριστικό μου και μετά το θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

