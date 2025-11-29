Paul Walker: 12 χρόνια χωρίς τον «μαχητή των δρόμων» - Το μήνυμα του Vin Diesel

Ο Paul Walker πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2013 σε αυτοκινητικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια

Αρχείου - AP
Συμπληρώνονται φέτος 12 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού Paul Walker, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου 2013, σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια. Ο Walker, που έγινε παγκόσμια γνωστός ως ο Brian O'Conner από την κινηματογραφική σειρά Fast & Furious, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον χώρο του θεάματος όσο και στην καρδιά του κοινού.

Η κληρονομιά του, ωστόσο, παραμένει ζωντανή, κυρίως μέσω του φιλανθρωπικού του έργου. Ο Walker ήταν ο ιδρυτής του οργανισμού Reach Out Worldwide (ROWW), ο οποίος παρέχει ομάδες πρώτων βοηθειών σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Το μήνυμα του Vin Diesel

Κάθε χρόνο, ο θάνατος του Paul Walker υπενθυμίζει τη στενή φιλία που τον συνέδεε με τον συμπρωταγωνιστή του, Vin Diesel. Ο Diesel, ο οποίος τον θεωρούσε αδελφό του, τιμά τη μνήμη του με συγκινητικές αναρτήσεις.

Φέτος, ο Vin Diesel δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη με ένα λιτό μήνυμα:

«Δώδεκα χρόνια... Αύριο».

https://www.instagram.com/p/DRomzxMjo6i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

