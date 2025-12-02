Τίτλοι τέλους για Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Ευγενία Σαμαρά

Οι δύο ηθοποιοί έγιναν ζευγάρι τον Απρίλιο του 2024 κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας

Τίτλοι τέλους για Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Ευγενία Σαμαρά
Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Ευγενία Σαμαρά
Οριστικό τέλος έδωσαν στη σχέση τους ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Ευγενία Σαμαρά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν λίγο καιρό οι δύο ηθοποιοί βίωσαν μία κρίση και αποφάσισαν για ένα διάστημα να κρατήσουν απόσταση. Και οι δύο πλευρές προσπάθησαν να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία, ωστόσο, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και αποφάσισαν από κοινού να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, μέσα από τη θεατρική συνεργασία τους στον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου. Από τότε είχαν κρατήσει χαμηλό προφίλ. Παρά την αρχική ένταση και τον ενθουσιασμό της γνωριμίας τους, φαίνεται πως τελικά επικράτησαν οι διαφορές τους.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Ευγενία Σαμαρά

Η πρώτη συνέντευξη του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου μετά τον χωρισμό

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος φιλοξενήθηκε, το πρωί της Δευτέρας 1/12, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μεταξύ άλλων, μίλησε για τα θέματα που του αρέσει να συζητά με τους φίλους του, αποκάλυψε για ποιο λόγο μπορεί να του «τη λένε» κάποιες φορές τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ εξήγησε παράλληλα γιατί δεν έχει social media.

«Ελπίζω να δουλεύω με τον εαυτό μου. Με τους φίλους θα συζητήσω για αυτά που με ενδιαφέρουν, όμως εξαρτάται τη στιγμή. Γενικά θα πάμε προς αυτά (σ.σ τα υπαρξιακά ζητήματα). Μου αρέσει να εμβαθύνω, αλλά δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, αλλά σαν επικοινωνία. Η επικοινωνία με κάτι που σε απασχολεί μου είναι πιο ελκυστική από την επικοινωνία που σχετίζεται με την ανταλλαγή των νέων. Δεν το κρίνω όμως αυτό. Για καφέ δεν θα πάω εύκολα, μπορεί και να μην έχω πάει ποτέ για καφέ, πολύ σπάνια. Μικρός δεν το έκανα αυτό, δεν ήμουν πολύ επαναστατικός», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι φίλοι μου δεν μου “τη λένε”. Κάποιες φορές το κάνουν, γιατί κάποιες φορές είμαι απών. Από τη ζωή τους εννοώ. Δηλαδή πρέπει να με ψάξεις για να με βρεις. Δεν έχω και social media, είναι συνειδητή η απόφασή μου να μην έχω. Αυτό δεν με έβαλε ποτέ σε κανέναν πειρασμό. Δεν αντιστέκομαι σε κάτι, αλλά δεν μου ταιριάζει να έχω social media γιατί δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός. Δεν θέλω να επικοινωνώ κάθε μέρα με πολλούς ανθρώπους. Εδώ πρέπει να επικοινωνήσω με πολύ λίγους ανθρώπους και πάλι δυσκολεύομαι. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πάρει τηλέφωνο, που απαντάει σε τηλέφωνα, που θα πάρει συχνά τους φίλους του να τους ρωτήσει τι κάνουν. Έχω 3-4 ανθρώπους με τους οποίους έχω μια επικοινωνία και εκεί τελειώνει».

