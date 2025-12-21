Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της

Η «Βασίλισσα της Ποπ» θέλησε να δείξει μια φυσική πλευρά του εαυτού της, δημοσιεύοντας μια σέλφι την Κυριακή

Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της
AP/Αρχείου
Η Μαντόνα δημοσίευσε φωτογραφία της χωρίς μακιγιάζ και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της στο Instagram.

Η «Βασίλισσα της Ποπ» θέλησε να δείξει μια φυσική πλευρά του εαυτού της, δημοσιεύοντας μια σέλφι την Κυριακή (21/12) που έβγαλε κατά την διάρκεια μιας ήσυχης βραδιάς στο σπίτι της με φίλους και τον σύντροφο της, τον 29χρονο χορευτή Ακίμ Μόρις.

Στην φωτογραφία, η 67χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να φοράει ένα καφέ σατέν outfit, το οποίο έχει λευκές δαντελωτές λεπτομέρειες. Στην λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε ότι είναι «άυπνη».

Δείτε την φωτογραφία:

Μαντόνα - Χωρίς μακιγιάζ
