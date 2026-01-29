Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νίκο Κώτση. Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από τέσσερα χρόνια, ενώ πριν μερικούς μήνες ο Νίκος Κώτσης που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκτυπώσεων και της γραφιστικής, έκανε πρόταση γάμου στην δημοσιογράφο.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες αποκάλυψε ότι είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί και διανύει τον τέταρτο μήνα κύησης.

Το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» η Φρόσω Κυριαζή αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος παρουσιάζοντας το προσκλητήριο του γάμου της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση, αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου στις 12.00 μ.μ. με κουμπάρους τους επιχειρηματίες Γιάννη και Ευγενεία Φιλιππαίου (δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη Κύθνο).