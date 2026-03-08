Κώστας Αποστολάκης: «Κάλεσα τον Χριστό στο σπίτι μου και ήρθε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα»

Για τη σχέση του με τη θρησκεία μίλησε σε συνέντευξη ο ηθοποιός, Κώστας Αποστολάκης.

«Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς. Τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, όλοι οι λαοί θάβανε τους νεκρούς. Τώρα εμείς θέλουμε να τους καίμε. Και πρόσεξε, πάλι υπάρχει ο διαβολάκος εδώ, “είναι θέμα υγιεινής”», είπε στον Alpha o Κώστας Αποστολάκης.

«Ο Χριστός με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα, σ’ ένα μεταβατικό στάδιο που είχε κουραστεί η ψυχή μου, που μάλλον εγώ Τον κάλεσα. […] Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω τον σταυρό μου στον δρόμο και να με κοιτάξουν περίεργα. Όπως επίσης, με ρωτήσανε πάρα πολλοί «Πού έχεις μπλέξει;» ή «Τι έχεις πάθει;». Και εγώ το ίδιο θα ρώταγα προ Χριστού. Μα δεν καταλαβαίνει ο άλλος, αν δεν λάβεις επίγνωση αληθείας από ψηλά, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι σου συνέβη; Γιατί αυτά είναι ανεξήγητα. Και ευτυχώς που είναι ανεξήγητα, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να τα πάρει να τα κάνει πατσαβούρι στο χέρι του», ανέφερε.

«Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι αυτό μες στο σπίτι μου, όταν ήρθε ο Χριστός σε μένα όταν Τον κάλεσα. Και ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά από 20 λεπτά κλάμα έτσι; Αλλά ξέρεις τι πιστεύουν; Ότι οι άνθρωποι του Χριστού πλέον είναι μικρούληδες, κακομοιρούληδες. Όχι! Είναι κανονικοί άνθρωποι. Πράττουν, ενεργούν, δουλεύουν, σκέπτονται, μιλούν».

Και συνέχισε: «Ο κόσμος νομίζει ότι είναι “πυροβολημένοι”, “βαρεμένοι”, ότι έχουν κάποιο πρόβλημα από πριν. Θα δώσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δικαιολογία ο εαυτός σου, προκειμένου να μην καταργήσεις τον εγωισμό σου και την υπερηφάνεια σου».