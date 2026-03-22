Γιατί ξαφνικά όλοι οι star του Χόλιγουντ έχουν την ίδια μύτη; Πλαστικός εξηγεί τη νέα «μόδα»

Snapshot Η «μη χειρουργική ρινοπλαστική» ή «liquid nose job» γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ως γρήγορη και λιγότερο επεμβατική μέθοδος για τη διόρθωση της μύτης.

Πολλές σταρ του Χόλιγουντ υιοθετούν την τάση της «ανασηκωμένης» ή «ουράνιας» μύτης με ελαφριά κλίση στη ράχη και διακριτικά ανασηκωμένη άκρη.

Η νέα αισθητική στοχεύει σε μια φυσική και αρμονική μύτη που φαίνεται ισορροπημένη από κάθε γωνία, κατάλληλη για φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επεμβάσεις ρινοπλαστικής αυξήθηκαν κατά 25% τον τελευταίο χρόνο, με τα social media να προβάλλουν συχνά σχετικές μεταμορφώσεις.

Η σύγχρονη τάση προτιμά την αρμονία και τη φυσικότητα της μύτης αντί για την απόλυτη τελειότητα.

Μπορεί η Nicole Kidman, η Anne Hathaway και η Margot Robbie να έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου – από γωνιώδη μέχρι στρογγυλά και τετράγωνα – ωστόσο η εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ ανέδειξε μια εντυπωσιακή ομοιότητα.

Το κοινό στοιχείο που ξεχώρισε δεν ήταν άλλο από τη μύτη τους. Οι τρεις σταρ, μαζί με άλλες διάσημες όπως η Cara Delevingne, η Lily Collins και η Victoria Beckham, φαίνεται να υιοθετούν την ίδια αισθητική γραμμή: τη λεγόμενη «ανασηκωμένη» ή «ουράνια» μύτη.

Η συγκεκριμένη τάση χαρακτηρίζεται από μια ελαφριά κλίση στη ράχη και μια διακριτικά ανασηκωμένη άκρη, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό αλλά ταυτόχρονα «δουλεμένο». Πρόκειται για ένα σχήμα που φωτογραφίζεται καλά και δείχνει αρμονικό από κάθε γωνία – κάτι που, στην εποχή των social media και των καμερών υψηλής ανάλυσης, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου η αλλαγή στη μύτη απαιτούσε χειρουργείο και μακρά αποθεραπεία, πλέον όλο και περισσότεροι στρέφονται σε πιο γρήγορες και λιγότερο επεμβατικές λύσεις.

Η λεγόμενη μη χειρουργική ρινοπλαστική – ή «liquid nose job» – κερδίζει συνεχώς έδαφος. Με τη χρήση ενέσιμων υλικών, όπως τα fillers, οι γιατροί μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να διορθώσουν ατέλειες και να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση μιας πιο ίσιας και συμμετρικής μύτης, χωρίς νυστέρι.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται στο Χόλιγουντ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επεμβάσεις ρινοπλαστικής αυξήθηκαν κατά 25% την περασμένη χρονιά, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο με μεταμορφώσεις και εμπειρίες αποθεραπείας.

Όπως εξηγεί ο δρ Ross Perry, ιατρικός διευθυντής της Cosmedics, η αυξανόμενη ζήτηση συνδέεται με την εμμονή της σύγχρονης κοινωνίας με τις μικρές αισθητικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τάση στο Χόλιγουντ συγκλίνει προς μια πιο «φυσική και ισορροπημένη» μύτη, με ίσια ράχη, διακριτικά λεπτή γέφυρα και απαλά σχηματισμένη άκρη που ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι η τελειότητα, αλλά η αρμονία – μια μύτη που «γράφει» σωστά στον φακό από κάθε γωνία.