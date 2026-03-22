Τσάπελ Ρόαν: Απαντά για το περιστατικό με τον Ζορζίνιο: «Δεν γνώριζα τι συνέβη, ζητώ συγγνώμη»

Σε δημόσια τοποθέτηση, μέσω Instagram stories, προχώρησε η Τσάπελ Ρόαν μέσα από προσωπικό βίντεο, δίνοντας τη δική της εκδοχή για το περιστατικό με την κόρη του Ζορζίνιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Όπως ανέφερε, θέλησε να παρουσιάσει «την άλλη μισή πλευρά της ιστορίας», ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία μητέρας και παιδιού στο συμβάν. «Δεν ήταν δικός μου υπάλληλος» Τόνισε επίσης ότι δεν ζήτησε από κάποιον άνδρα ασφαλείας να προσεγγίσει την οικογένεια, επισημαίνοντας πως δεν είχε καμία προσωπική σχέση μαζί του. «Δεν ήταν καν δικός μου υπάλληλος, ανήκε στην ασφάλεια του ξενοδοχείου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν απλώς στο ξενοδοχείο, απολαμβάνοντας το πρωινό της, χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί γύρω της. Σε πιο προσωπικό τόνο, ξεκαθάρισε πως δεν τρέφει αρνητικά συναισθήματα απέναντι στους θαυμαστές της, ούτε φυσικά απέναντι στα παιδιά, χαρακτηρίζοντας «ακραία» οποιαδήποτε τέτοια εντύπωση. Μάλιστα, απηύθυνε συγγνώμη προς τη μητέρα και το παιδί, εκφράζοντας τη λύπη της αν ένιωσαν άβολα από την κατάσταση. Κλείνοντας, η Τσάπελ Ρόαν υπογράμμισε πως τέτοιου είδους περιστατικά την στενοχωρούν ιδιαίτερα, τονίζοντας ότι κανείς δεν αξίζει να βιώνει μια δυσάρεστη εμπειρία. «Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον»

Σύμφωνα με τον Ζορζίνιο, μητέρα και κόρη έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Τσάπελ Ρόαν. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, η τραγουδίστρια πέρασε από το τραπέζι τους.

Η μικρή, όπως περιγράφει, δεν πλησίασε ούτε μίλησε: απλώς πέρασε από δίπλα, κοίταξε για να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη και χαμογέλασε, πριν επιστρέψει στη θέση της.

https://www.instagram.com/p/DSwN_9NDFlx/

Η αντίδραση της ασφάλειας

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας της ασφάλειας πλησίασε το τραπέζι και μίλησε με «εξαιρετικά επιθετικό τρόπο» τόσο στη σύζυγό του όσο και στην κόρη του. Ο άνδρας φέρεται να κατηγόρησε το παιδί για «ασέβεια» και «παρενόχληση», ενώ - όπως ισχυρίζεται ο ποδοσφαιριστής – απείλησε ακόμη και με καταγγελία στο ξενοδοχείο.

Αντ Λο

«Η κόρη μου ήταν εξαιρετικά αναστατωμένη και έκλαψε πολύ», έγραψε ο Ζορζίνιο, τονίζοντας ότι το περιστατικό την επηρέασε έντονα. «Δεν καταλαβαίνω πώς το να περάσει ένα παιδί από δίπλα και να κοιτάξει κάποιον μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση», πρόσθεσε.

Ο Ζορζίνιο έκλεισε την ανάρτησή του ασκώντας κριτική στη συμπεριφορά της τραγουδίστριας, τονίζοντας ότι ως δημόσιο πρόσωπο γνωρίζει καλά τα όρια και τον σεβασμό που απαιτούνται. «Αυτό που συνέβη δεν ήταν θέμα ορίων. Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον», ανέφερε.

Σε πιο έντονο τόνο, πρόσθεσε: «Χωρίς τους θαυμαστές, δεν θα υπήρχες. Και στους θαυμαστές: δεν αξίζει την αγάπη σας».

Το ευρύτερο πλαίσιο: τα όρια με τους fans

Η Τσάπελ Ρόαν έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ανάγκη ύπαρξης ορίων με τους θαυμαστές και τους παπαράτσι.

Πρόσφατα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, όταν κατηγόρησε φωτογράφους και θαυμαστές για «ενοχλητική συμπεριφορά» έξω από εστιατόριο όπου βρισκόταν.

