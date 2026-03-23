O μύθος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ - Όταν έκλεισαν για πάντα τα «βιολετί μάτια» του Χόλιγουντ

Mία ζωή που τα είχε όλα, αλλά όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί πλήρωσε «ακριβό τίμημα» 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο μίας από τις ομορφότερες γυναίκες του παγκόσμιου κινηματογράφου, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, με την ίδια στο λυκόφως της ζωής της να περιγράφει ότι της δόθηκαν τα πάντα, αλλά με υψηλό αντίτιμο: «ομορφιά, φήμη, πλούτος, τιμές, αγάπη. Αλλά έχω πληρώσει για αυτή τη μοίρα με καταστροφές, τρομερές ασθένειες, καταστροφικούς εθισμούς, αποτυχημένους γάμους», εξομολογήθηκε η ίδια στο λυκόφως των ημερών της.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός κινηματογράφου Ελίζαμπεθ Τέιλορ, γεννημένη στη Βρετανία, πρωταγωνιστεί σε ένα διεθνές καστ αστέρων στην ταινία «The Blue Bird» — την πρώτη σοβιετικοαμερικανική κινηματογραφική συμπαραγωγή του 1976

Η σταρ του Χόλιγουντ πέθανε στις 23 Μαρτίου 2011, σε ηλικία 79 ετών. Και έφυγε πεπεισμένη ότι είχε τακτοποιήσει όλους τους λογαριασμούς της.

Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1932 στο Heathwood, μια γειτονιά του Λονδίνου της Αγγλίας. Ήταν κόρη των Αμερικανών Φράνσις Τέιλορ, εμπόρου έργων τέχνης, και της Σάρα Σόθερν, ηθοποιού του θεάτρου. Έτσι, από πολύ μικρή άρχισε να συναναστρέφεται με προσωπικότητες που συνδέονται με την τέχνη.

Την αποκαλούσαν «η άλλη βασίλισσα», αφού έφερε το ίδιο όνομα με την κυρίαρχο της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, φοβούμενη τις πολεμικές συγκρούσεις που προέβλεπαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικογένειά του αποφάσισε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1939.

Great Britain London Elizabeth Taylor

Η σταρ του κινηματογράφου Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 3 Μαρτίου 1965, πριν αναχωρήσει για το Δουβλίνο προκειμένου να συναντήσει τον σύζυγό της, τον Ουαλό ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον, ο οποίος εκείνη την περίοδο γυρνούσε την ταινία «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο». Η Τέιλορ είχε φτάσει νωρίτερα από το Παρίσι, αφού είχε παραστεί στην κηδεία του γιου του Γάλλου σοφέρ της, Γκαστόν Σανζ. Είχε διακόψει τη διαμονή της στο Δουβλίνο για να παραστεί στην κηδεία. Κατά τη διάρκεια της απουσίας της, κοσμήματα αξίας, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, «πολύ μεγαλύτερης» από την αρχική εκτίμηση των 50.000 δολαρίων, εκλάπησαν από το δωμάτιό της σε ένα ξενοδοχείο του Δουβλίνου

Στη συνέχεια, ο πατέρας της άνοιξε μια γκαλερί τέχνης στο Λος Άντζελες, ενώ ξεκίνησαν οι πιέσεις προς τη μητέρα από ανθρώπους που συνδέονται με την κινηματογραφική βιομηχανία, οι οποίοι επέμεναν ότι έπρεπε να πάει την κόρη της σε οντισιόν για ταινίες.

Η ομορφιά της Λιζ δεν πέρασε απαρατήρητη με πολλούς να μένουν εκστασιασμένοι από τα «βιολετί μάτια» της. Ένας χρωματισμός που ήταν ψευδαίσθηση λόγω της σκιάς που έριχναν οι πυκνές βλεφαρίδες της.

Elizabeth Taylor

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ φωτογραφίζεται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ξενοδοχείο Dorchester στο Λονδίνο, στις 26 Απριλίου 1957

Πέρασε από οντισιόν για την Universal Pictures και τη Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) και με τα δύο στούντιο να εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Επέλεξε τη Universal.

Η αλήθεια είναι ότι, μετά από έναν μικρό ρόλο στο There's One Born Every Minute, το 1942, η Λιζ είχε λίγη δουλειά.

Το πρόσωπό της ήταν πολύ διαφορετικό από αυτά των παιδιών σταρ της εποχής, όπως η Σίρλεϊ Τεμπλ και η Τζούντι Γκάρλαντ. Οι παραγωγοί ένιωσαν ότι δεν ταίριαζε. Ως έφηβη, έγινε μια πολύ δημοφιλής φιγούρα.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι μεγάλες μέρες των γυρισμάτων και οι απαιτήσεις. Ενώ πήγαινε να σπουδάσει τη μέρα, η Λιζ έπρεπε να δουλεύει τη νύχτα. Και, επιπλέον, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει μαθήματα χορού και τραγουδιού για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σκηνοθετών. Το 1946, απέκτησε δεύτερο ρόλο στο Lassie's Valor. Και, σε ηλικία μόλις 15 ετών και με πιο ανεπτυγμένη σιλουέτα, άρχισε να επιβάλλει το όνομά του στο μέσο.

Elizabeth Taylor

Αυτή η φωτογραφία αρχείου της 8ης Μαΐου 1962 δείχνει τη βρετανίδα ηθοποιό Ελίζαμπεθ Τέιλορ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της διάσημης ταινίας «Κλεοπάτρα» στα στούντιο Cinecittà της Ρώμης, στην Ιταλία

Την ίδια περίοδο άρχισαν οι φήμες για την ιδιωτική της ζωή. Έγινε λόγος για σχέσεις με άνδρες πολύ μεγαλύτερους από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προέδρων Τζον Φ. Κένεντι, με τον οποίο λέγεται ότι απέκτησε οικειότητα συμπεριλαμβάνοντας τον ηθοποιό Ρόμπερτ Στακ σε ένα τρίο, και με τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζέιν Γουάιμαν.

Αναφέρθηκε επίσης μια σχέση με τον Φρανκ Σινάτρα.

Εκείνη, ωστόσο, δεν επέτρεψε στον εαυτό της να εκφοβιστεί. Και, ενώ πετύχαινε στην καριέρα της, ξεκίνησε την πορεία των γάμων της.

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον μεγιστάνα Conrad Hilton Jr. το 1950, αλλά αργότερα προέκυψε ότι ήταν απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία της MGM, οπότε το διαζύγιο ήρθε μόλις οκτώ μήνες αργότερα.

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του Βρετανού Μάικλ Γουάιλντινγκ, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον Κρίστοφερ και τον Μάικλ Τζούνιορ. Αλλά όλα τελείωσαν το 1957.

Χωρίς να χάσει χρόνο, λίγους μήνες αργότερα η Λιζ παντρεύτηκε τον παραγωγό ταινιών Μάικ Τοντ. Όμως ο άνδρας πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα ένα χρόνο αργότερα. Η ηθοποιός βυθίστηκε σε βαθιά θλίψη. Ο υπεύθυνος για την παρηγοριά της, εν τω μεταξύ, ήταν ο Έντι Φίσερ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1959 αφού άφησε τη σύζυγό του, ηθοποιό Ντέμπι Ρέινολντς. Αλλά και ο γάμος απέτυχε και οι δυο τους χώρισαν το 1964.

Ωστόσο, η σταρ φαινόταν έτοιμη να βρει την αγάπη. Και πριν χωρίσει με τον τελευταίο της σύζυγο, το 1962, γνώρισε τον Ρίτσαρντ Μπάρτον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της Κλεοπάτρας.

Canada Toronto Elizabeth Taylor and Richard Burton

Η νεόνυμφη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο ουαλός ηθοποιός Ρίτσαρντ Μπάρτον φαίνονται να φτάνουν στο Τορόντο του Οντάριο, στον Καναδά, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 1964. Το ζευγάρι βρισκόταν στο Μόντρεαλ, όπου παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή

Η σχέση ήταν τόσο σκανδαλώδης όσο και εθιστική για τη Λιζ, η οποία πάντα τον θεωρούσε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. Παντρεύτηκαν, ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, επιδόθηκαν σε όλες τις απολαύσεις, χώρισαν και ξαναπαντρεύτηκαν. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκαν οι δύο κόρες τους: η Λίζα και η Μαρία. Όμως, το 1976, και οι δύο έβαλαν τέλος στην ιστορία.

Χωρίς να τα παρατάει, παντρεύτηκε τον John Warner το 1976, αλλά ήταν επίσης άτυχη και χώρισε το 1982.

John Warner Elizabeth Taylor

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 7ης Μαΐου 1981, η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο σύζυγός της, ο γερουσιαστής Τζον Γουόρνερ (Ρεπουμπλικανός από τη Βιρτζίνια), φτάνουν στη ντισκοτέκ Xenon στη Νέα Υόρκη. Ο Γουόρνερ, πρώην υπουργός Ναυτικού και ένας από τους πιο επιδραστικούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες της Γερουσίας, απεβίωσε την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021, σε ηλικία 94 ετών

Η τελευταία της προσπάθεια ήρθε το 1991, όταν παντρεύτηκε έναν εργάτη οικοδομών, τον Larry Fortinski, στο ράντσο Neverland του Michael Jackson. Τα βλέμματα όλου του κόσμου ήταν στραμμένα σε αυτόν τον γάμο. Και η Λιζ πούλησε τις φωτογραφίες της τελετής για εκατομμύρια δολάρια, τα οποία στη συνέχεια επένδυσε στο Ίδρυμά της για το AIDS. Χώρισαν το 1996.

Κατάφερε να συγκεντρώσει περιουσίες, ειδικά όταν αποφάσισε να λανσάρει τη δική της σειρά αρωμάτων. Είχε όμως να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα υγείας αλλά το χειρότερο από όλα, ήταν ο εθισμός του στο αλκοόλ και τα φάρμακα, για τα οποία έπρεπε να υποβληθεί σε θεραπεία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της χρειαζόταν αναπηρικό καροτσάκι για να μπορεί να μετακινείται. Και, το 2004, διαγνώστηκε με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι επέλεξε να απομονωθεί στο σπίτι της.

Πέθανε, αφού πέρασε αρκετές εβδομάδες νοσηλευόμενη στο Λος Άντζελες και θάφτηκε στο Forest Lawn Memorial Park στο Glendale της Καλιφόρνια.

