Πέθανε η ηθοποιός Valerie Perrine, σε ηλικία 82 ετών

Ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Lenny»

Ανθή Κουρεντζή

Η Valerie Perrine / Πηγή: Getty Images

Η Valerie Perrine, γνωστή για τη μακρόχρονη πορεία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

«Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι τα σπαρακτικά νέα ότι η Valerie έφυγε», έγραψε η φίλη της, Stacey Souther σε ανάρτηση στο Facebook τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Η σταρ του «Superman» αντιμετώπισε τη νόσο Πάρκινσον «με απίστευτο θάρρος και καλοσύνη, χωρίς ποτέ να παραπονεθεί». «Ήταν μια αληθινή πηγή έμπνευσης που έζησε τη ζωή στο έπακρο — και τι υπέροχη ζωή ήταν αυτή. Ο κόσμος μοιάζει λιγότερο όμορφος χωρίς εκείνη», ανέφερε.

Έδινε μάχη με το Πάρκινσον τα τελευταία 15 χρόνια

Σύμφωνα με καμπάνια GoFundMe που κοινοποιήθηκε μαζί με την ανακοίνωση, η Perrine «έφυγε ήρεμα στο σπίτι της στις 23 Μαρτίου 2026, περιτριγυρισμένη από αγάπη, όπως ακριβώς επιθυμούσε».

Η λαμπερή ηθοποιός έδωσε γενναία μάχη για περισσότερα από 15 χρόνια με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του αδελφού της, Ken Perrine, ο οποίος επίσης δίνει τη δική του μάχη με την ίδια ασθένεια.

Valerie Perrine, Randy Jones

AP

Ποια ήταν η Valerie Perrine

Γεννημένη στο Galveston του Τέξας, με μητέρα χορεύτρια και πατέρα συνταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, η Valerie Perrine ξεκίνησε την καριέρα της ως showgirl στο Λας Βέγκας.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ήρθε το 1972 με την ταινία «Slaughterhouse-Five», ενώ η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε το 1974, όταν υποδύθηκε τη Honey Bruce — σύζυγο του Lenny Bruce, τον οποίο ενσάρκωσε ο Dustin Hoffman — στην ταινία «Lenny» του Bob Fosse.

Η ερμηνεία της της χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ, BAFTA και Χρυσές Σφαίρες.

Ο πιο εμβληματικός της ρόλος, ωστόσο, ήταν στα «Superman» (1978 και 1980), όπου υποδύθηκε την Eve Teschmacher, γραμματέα και συνεργό του Lex Luthor, τον οποίο ενσάρκωσε ο Gene Hackman. Το 1979 εμφανίστηκε επίσης δίπλα στον Robert Redford στην ταινία «The Electric Horseman».

Στη δεκαετία του ’70, η Perrine θεωρούνταν sex symbol και είχε ποζάρει για το Playboy. Σύμφωνα με το «Variety» και το «Hollywood Reporter», είχε επίσης την «πρωτιά», όντας η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε γυμνόστηθη στην τηλεόραση, στην ταινία «Steambath» το 1973.

Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Silver Skies» το 2015.

Σε προφίλ του Hollywood Reporter το 2023, έγινε γνωστό ότι είχε υπάρξει σε σχέση με τον hairstylist Jay Sebring — ένα από τα θύματα των δολοφονιών της «οικογένειας Manson» το 1969. Μάλιστα, ο Sebring την είχε καλέσει στο μοιραίο πάρτι, ωστόσο η Perrine δεν κατάφερε να πάει, καθώς αντικαθιστούσε μια συνάδελφο που αρρώστησε σε παράσταση στο Λας Βέγκας.

«Η τελευταία επιθυμία της Valerie ήταν απλή αλλά βαθιά συγκινητική: να αναπαυθεί στο Forest Lawn Memorial Park, στους λόφους του Hollywood — στην πόλη που καθόρισε το πεπρωμένο της», έγραψε η Souther στο GoFundMe που δημιουργήθηκε στη μνήμη της. «Έδωσε τα πάντα στην τέχνη της, στους θαυμαστές της και στη ζωή — με χάρη, χιούμορ και ένα ακατάβλητο πνεύμα που ούτε η νόσος του Πάρκινσον δεν κατάφερε να σβήσει. Ας φροντίσουμε το τελευταίο της κεφάλαιο να γραφτεί με την ίδια αξιοπρέπεια και αγάπη που χάρισε σε όλους μας».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο - Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Πλεύρη: Ανιστόρητο και επικίνδυνο το εμφυλιοπολεμικό του παραλήρημα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνεχίζει την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο – Νέος διάδρομος για τη Δυτική Πτέρυγα

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

21:42LIFESTYLE

Πώς η Valerie Perrine γλίτωσε από το μακελειό της «οικογένειας Μάνσον» το καλοκαίρι του 1969

21:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Νέο οπαδικό επεισόδιο και σύλληψη για ληστεία

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνες Χαν: Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Motor Oil: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη στα 650 εκατ. ευρώ για το 2025 - EBITDA 1,05 δισ. ευρώ

20:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αποσύρθηκε ο Μάνταλος - Η απόφασή του και η ενημέρωση Γιοβάνοβιτς

20:50LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Valerie Perrine, σε ηλικία 82 ετών

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί τις ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει την ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Rebublica»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις συζητήσεις εντός Ε.Ε. - Εξηγήσεις ζητά η Γερμανία

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ