Πέθανε η ηθοποιός Valerie Perrine, σε ηλικία 82 ετών

Η Valerie Perrine, γνωστή για τη μακρόχρονη πορεία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

«Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι τα σπαρακτικά νέα ότι η Valerie έφυγε», έγραψε η φίλη της, Stacey Souther σε ανάρτηση στο Facebook τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Η σταρ του «Superman» αντιμετώπισε τη νόσο Πάρκινσον «με απίστευτο θάρρος και καλοσύνη, χωρίς ποτέ να παραπονεθεί». «Ήταν μια αληθινή πηγή έμπνευσης που έζησε τη ζωή στο έπακρο — και τι υπέροχη ζωή ήταν αυτή. Ο κόσμος μοιάζει λιγότερο όμορφος χωρίς εκείνη», ανέφερε.

Έδινε μάχη με το Πάρκινσον τα τελευταία 15 χρόνια

Σύμφωνα με καμπάνια GoFundMe που κοινοποιήθηκε μαζί με την ανακοίνωση, η Perrine «έφυγε ήρεμα στο σπίτι της στις 23 Μαρτίου 2026, περιτριγυρισμένη από αγάπη, όπως ακριβώς επιθυμούσε».

Η λαμπερή ηθοποιός έδωσε γενναία μάχη για περισσότερα από 15 χρόνια με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του αδελφού της, Ken Perrine, ο οποίος επίσης δίνει τη δική του μάχη με την ίδια ασθένεια.

Ποια ήταν η Valerie Perrine

Γεννημένη στο Galveston του Τέξας, με μητέρα χορεύτρια και πατέρα συνταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, η Valerie Perrine ξεκίνησε την καριέρα της ως showgirl στο Λας Βέγκας.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ήρθε το 1972 με την ταινία «Slaughterhouse-Five», ενώ η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε το 1974, όταν υποδύθηκε τη Honey Bruce — σύζυγο του Lenny Bruce, τον οποίο ενσάρκωσε ο Dustin Hoffman — στην ταινία «Lenny» του Bob Fosse.

Η ερμηνεία της της χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ, BAFTA και Χρυσές Σφαίρες.

Ο πιο εμβληματικός της ρόλος, ωστόσο, ήταν στα «Superman» (1978 και 1980), όπου υποδύθηκε την Eve Teschmacher, γραμματέα και συνεργό του Lex Luthor, τον οποίο ενσάρκωσε ο Gene Hackman. Το 1979 εμφανίστηκε επίσης δίπλα στον Robert Redford στην ταινία «The Electric Horseman».

Στη δεκαετία του ’70, η Perrine θεωρούνταν sex symbol και είχε ποζάρει για το Playboy. Σύμφωνα με το «Variety» και το «Hollywood Reporter», είχε επίσης την «πρωτιά», όντας η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε γυμνόστηθη στην τηλεόραση, στην ταινία «Steambath» το 1973.

Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Silver Skies» το 2015.

Σε προφίλ του Hollywood Reporter το 2023, έγινε γνωστό ότι είχε υπάρξει σε σχέση με τον hairstylist Jay Sebring — ένα από τα θύματα των δολοφονιών της «οικογένειας Manson» το 1969. Μάλιστα, ο Sebring την είχε καλέσει στο μοιραίο πάρτι, ωστόσο η Perrine δεν κατάφερε να πάει, καθώς αντικαθιστούσε μια συνάδελφο που αρρώστησε σε παράσταση στο Λας Βέγκας.

«Η τελευταία επιθυμία της Valerie ήταν απλή αλλά βαθιά συγκινητική: να αναπαυθεί στο Forest Lawn Memorial Park, στους λόφους του Hollywood — στην πόλη που καθόρισε το πεπρωμένο της», έγραψε η Souther στο GoFundMe που δημιουργήθηκε στη μνήμη της. «Έδωσε τα πάντα στην τέχνη της, στους θαυμαστές της και στη ζωή — με χάρη, χιούμορ και ένα ακατάβλητο πνεύμα που ούτε η νόσος του Πάρκινσον δεν κατάφερε να σβήσει. Ας φροντίσουμε το τελευταίο της κεφάλαιο να γραφτεί με την ίδια αξιοπρέπεια και αγάπη που χάρισε σε όλους μας».