Ο Άλαν Ρίτσον μιλά πρώτη φορά δημόσια μετά τον άγριο καβγά με τον γείτονά του - «Τρελή εβδομάδα»

Ο Άλαν Ρίτσον μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, έπειτα από τον άγριο καβγά με τον γείτονά του που έγινε viral στο διαδίκτυο.

Ο πρωταγωνιστής του «Reacher» δήλωσε πως είναι «χαρούμενος που επέστρεψε» μετά από μια «τρελή εβδομάδα». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης action crime σειράς: «Εδώ είμαστε, στο ADR booth, για τελευταία φορά για την 4η σεζόν του “Reacher”», λέει ο 43χρονος ηθοποιός.
«Τελειώσαμε. Το νέο αυτό κεφάλαιο θα βγει στον αέρα πολύ σύντομα. Και είναι η καλύτερη σεζόν μέχρι τώρα».

«Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτή είναι η πιο καθηλωτική σεζόν μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι πλέον βρήκαμε πραγματικά τον ρυθμό μας. Όλα δουλεύουν στο φουλ… όπως λέμε», δήλωσε με ενθουσιασμό.

Ωστόσο, το τηλεοπτικό του comeback στα social media ήρθε λίγες μόνο ημέρες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ένα βίντεο, το οποίο εξασφάλισε πρώτο το TMZ, και τον έδειχνε να εμπλέκεται σε άγριο καβγά με τον γείτονά του, Ronnie Taylor.

Στο υλικό, ο γείτονάς του φαίνεται γονατισμένος στο έδαφος, ενώ ο Ρίτσον φέρεται να τον χτυπά τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Ο Taylor μίλησε δημόσια για το περιστατικό τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας στο TMZ ότι ο ηθοποιός «τον ξυλοκόπησε άγρια» έπειτα από διαμάχη που σχετιζόταν με μηχανή, στη γειτονιά τους στο Brentwood.

«Την Κυριακή, ενώ καθάριζα τη μηχανή μου έξω από το σπίτι, εκείνος πέρασε μπροστά μου μία φορά και μετά δεύτερη. Τη δεύτερη φορά, βγήκα μπροστά του και του είπα: “Πρέπει να σταματήσεις. Κάποιος θα τραυματιστεί”», ισχυρίστηκε.

«Και από εκεί και πέρα, τα πράγματα ξέφυγαν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε. «Τον έσπρωξα, γιατί ερχόταν προς το μέρος μου με τη μηχανή».

Μία ημέρα μετά το σκηνικό, ο Άλαν Ρίτσον προκάλεσε εντύπωση με μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, παραθέτοντας φράση του Ναπολέοντα: «Μην διακόπτεις ποτέ τον εχθρό σου όταν κάνει λάθος».

