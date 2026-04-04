Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν με τα συμβόλαιά τους μετά το Πάσχα

Η πιο κρίσιμη φάση της τηλεοπτικής σεζόν πλησιάζει και, μετά τις άγιες ημέρες του Πάσχα, αρκετοί από τους παρουσιαστές πρώτης γραμμής θα ξεκινήσουν συζητήσεις με τα στελέχη των καναλιών για το μέλλον τους.

Ένα από τα hot ονόματα είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 «λήγει», ωστόσο προτεραιότητα των Αντενικών είναι η ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» μπορεί να μην περνά την καλύτερη τηλεοπτική του χρονιά, με τον ανταγωνισμό να τον ζορίζει και τα νούμερα να έχουν σκαμπανεβάσματα, όμως αποτελεί σταθερή αξία στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Έτσι, εκτός κάποιας μεγάλης έκπληξης, ο Γιώργος θα παραμείνει στον σταθμό ωστόσο θα πρέπει να συζητηθούν λεπτομέρειες για την ομάδα του και την ώρα μετάδοσης. Για το τελευταίο κομμάτι, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το τι θα συμβεί γενικά με την πρωινή ζώνη του καναλιού, τις εκπομπές που θα υπάρχουν και το πότε θα ξεκινούν.

Στο μέτωπο του STAR, ενδιαφέρον έχει το τι θα γίνει τελικά με το δίδυμο Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου. Για εβδομάδες υπήρξαν οι φήμες ότι η Μπέττυ Μαγγίρα συζητά για την πρωινή ζώνη της Κηφισιάς, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τους ανθρώπους του καναλιού. Από την άλλη, το ζευγάρι του «Breakfast@STAR» συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με αξιοπρέπεια και σταθερότητα απέναντι στη lifestyle θεματολογία. Μάλιστα, πρόσφατα, η Ελένη Χατζίδου δήλωσε: «Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς. Νομίζω ότι τις δυσκολίες τις έχουμε όλοι, βλέπεις ότι τώρα είναι μια έτσι μια αλλιώς, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι σταθερό. Μην πω ότι σε εμάς υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα… Νομίζω ότι οι συζητήσεις με τον κανάλι για την επόμενη χρονιά ξεκινούν γύρω στον Μάιο, κάπου εκεί. Λήγει το συμβόλαιο, νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, οπότε πιστεύω ότι στα τέλη Μαΐου θα ξέρουμε και τι θα γίνει».

Καθώς μιλάμε και για τη Μπέττυ Μαγγίρα, το όνομά της παίζει στην τηλεοπτική πιάτσα εδώ και καιρό. Με την ΕΡΤ η συμφωνία δεν επήλθε, ούτε με τον ΑΝΤ1, οπότε όλοι οι δρόμοι ανοίγουν για το STAR. Απομένει να δούμε αν όντως η λαμπερή παρουσιάστρια θα περάσει το κατώφλι της Κηφισιάς και θα φέρει αέρα ανανέωσης.

Μία ακόμη κυρία της TV, που αναμένεται να απασχολήσει, είναι η Ελένη Τσολάκη. Η ίδια, καρτερικά, περιμένει να λήξει το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 για να ολοκληρωθεί μία κακή επαγγελματικά χρονιά. Οι επαφές με το OPEN είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις.

Στο OPEN, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, κάτι που δεν συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου. Η συνεργασία τους συζητήθηκε, σχολιάστηκε και φαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί. Η ξανθιά παρουσιάστρια θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν και πού θα μπορέσει να αξιοποιηθεί!

Είναι η σεζόν κατά την οποία ασχοληθήκαμε αρκετά και με τα πρόσωπα της ενημέρωσης. Τα συμβόλαια του Νίκου Χατζηνικολάου, του Αντώνη Σρόιτερ και της Σίας Κοσιώνη, λήγουν, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα δούμε ανατροπές… Παρά τις φήμες για σύννεφα στη σχέση ΣΚΑΪ-Κοσιώνη, φαίνεται ότι η συνεργασία θα ανανεωθεί. Όσον αφορά στον παρουσιαστή ειδήσεων του ALPHA; Πρόσφατα ξεκαθάρισε: «Μου έχεις κάποια άλλη πρόταση; Είχα μια θεία παλιά που ανησυχούσε αν θα παντρευτώ και έχω κι εσένα που ανησυχείς μη με διώξουν. Παντρεύτηκα. Αν με διώξουν, θα σας το πω. Καλά να είμαστε, θα είμαι και του χρόνου στον ALPHA. H φετινή σεζόν δεν έχει τελειώσει. Ωραία σεζόν είναι, πολλά γεγονότα έχει, καλά πάει ο ALPHA, πρώτοι είμαστε στο δελτίο, καλά είμαστε».