Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν με τα συμβόλαιά τους μετά το Πάσχα

Μετά το Πάσχα, επίσημα πλέον, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις των τηλεαστέρων  

Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν με τα συμβόλαιά τους μετά το Πάσχα
Η πιο κρίσιμη φάση της τηλεοπτικής σεζόν πλησιάζει και, μετά τις άγιες ημέρες του Πάσχα, αρκετοί από τους παρουσιαστές πρώτης γραμμής θα ξεκινήσουν συζητήσεις με τα στελέχη των καναλιών για το μέλλον τους.

Ένα από τα hot ονόματα είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 «λήγει», ωστόσο προτεραιότητα των Αντενικών είναι η ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» μπορεί να μην περνά την καλύτερη τηλεοπτική του χρονιά, με τον ανταγωνισμό να τον ζορίζει και τα νούμερα να έχουν σκαμπανεβάσματα, όμως αποτελεί σταθερή αξία στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Έτσι, εκτός κάποιας μεγάλης έκπληξης, ο Γιώργος θα παραμείνει στον σταθμό ωστόσο θα πρέπει να συζητηθούν λεπτομέρειες για την ομάδα του και την ώρα μετάδοσης. Για το τελευταίο κομμάτι, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το τι θα συμβεί γενικά με την πρωινή ζώνη του καναλιού, τις εκπομπές που θα υπάρχουν και το πότε θα ξεκινούν.

Στο μέτωπο του STAR, ενδιαφέρον έχει το τι θα γίνει τελικά με το δίδυμο Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου. Για εβδομάδες υπήρξαν οι φήμες ότι η Μπέττυ Μαγγίρα συζητά για την πρωινή ζώνη της Κηφισιάς, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τους ανθρώπους του καναλιού. Από την άλλη, το ζευγάρι του «Breakfast@STAR» συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με αξιοπρέπεια και σταθερότητα απέναντι στη lifestyle θεματολογία. Μάλιστα, πρόσφατα, η Ελένη Χατζίδου δήλωσε: «Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς. Νομίζω ότι τις δυσκολίες τις έχουμε όλοι, βλέπεις ότι τώρα είναι μια έτσι μια αλλιώς, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι σταθερό. Μην πω ότι σε εμάς υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα… Νομίζω ότι οι συζητήσεις με τον κανάλι για την επόμενη χρονιά ξεκινούν γύρω στον Μάιο, κάπου εκεί. Λήγει το συμβόλαιο, νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, οπότε πιστεύω ότι στα τέλη Μαΐου θα ξέρουμε και τι θα γίνει».

Καθώς μιλάμε και για τη Μπέττυ Μαγγίρα, το όνομά της παίζει στην τηλεοπτική πιάτσα εδώ και καιρό. Με την ΕΡΤ η συμφωνία δεν επήλθε, ούτε με τον ΑΝΤ1, οπότε όλοι οι δρόμοι ανοίγουν για το STAR. Απομένει να δούμε αν όντως η λαμπερή παρουσιάστρια θα περάσει το κατώφλι της Κηφισιάς και θα φέρει αέρα ανανέωσης.

Μία ακόμη κυρία της TV, που αναμένεται να απασχολήσει, είναι η Ελένη Τσολάκη. Η ίδια, καρτερικά, περιμένει να λήξει το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 για να ολοκληρωθεί μία κακή επαγγελματικά χρονιά. Οι επαφές με το OPEN είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις.

Στο OPEN, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, κάτι που δεν συμβαίνει με την Ιωάννα Μαλέσκου. Η συνεργασία τους συζητήθηκε, σχολιάστηκε και φαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί. Η ξανθιά παρουσιάστρια θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν και πού θα μπορέσει να αξιοποιηθεί!

Είναι η σεζόν κατά την οποία ασχοληθήκαμε αρκετά και με τα πρόσωπα της ενημέρωσης. Τα συμβόλαια του Νίκου Χατζηνικολάου, του Αντώνη Σρόιτερ και της Σίας Κοσιώνη, λήγουν, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα δούμε ανατροπές… Παρά τις φήμες για σύννεφα στη σχέση ΣΚΑΪ-Κοσιώνη, φαίνεται ότι η συνεργασία θα ανανεωθεί. Όσον αφορά στον παρουσιαστή ειδήσεων του ALPHA; Πρόσφατα ξεκαθάρισε: «Μου έχεις κάποια άλλη πρόταση; Είχα μια θεία παλιά που ανησυχούσε αν θα παντρευτώ και έχω κι εσένα που ανησυχείς μη με διώξουν. Παντρεύτηκα. Αν με διώξουν, θα σας το πω. Καλά να είμαστε, θα είμαι και του χρόνου στον ALPHA. H φετινή σεζόν δεν έχει τελειώσει. Ωραία σεζόν είναι, πολλά γεγονότα έχει, καλά πάει ο ALPHA, πρώτοι είμαστε στο δελτίο, καλά είμαστε».

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ