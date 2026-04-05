Lisa Kudrow για τον ρόλο της «Φοίβη» στα «Φιλαράκια»: «Δεν ήταν η "χαζοχαρούμενη" που χαρακτήριζαν»

Η Lisa Kudrow ξεκαθαρίζει τα πράγματα σχετικά με τον εμβληματικό της χαρακτήρα στα «Φιλαράκια».

Η 62χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι η Phoebe Buffay από τη δημοφιλή κωμική σειρά «δεν ήταν χαζή», μιλώντας στο Interview Magazine που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

«Εκείνη την εποχή ήταν σαν να έλεγαν: “Είναι τόσο χαζοχαρούμενη. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο τέτοιους ρόλους;” Και εγώ σκεφτόμουν: Είναι όντως χαζοχαρούμενη; Για μένα, δεν ήταν», θυμήθηκε η Kudrow σχετικά με την αντίδραση του κοινού στον χαρακτήρα της.

Όταν τη ρώτησαν ποιοι χαρακτήριζαν τη Phoebe «χαζοχαρούμενη», απάντησε: «Όλοι. Το 1994 ήταν σαν να έλεγαν: “Τη λατρεύω. Είναι τόσο χαζοχαρούμενη”. Και ήταν σαν να λέμε, ναι, εντάξει, έτσι ορίζαμε τότε μια “χαζοχαρούμενη”. Κάποια που δεν ακολουθούσε τη γραμμή».

Η ηθοποιός τόνισε, ωστόσο, ότι η ηρωίδα της «δεν ήταν χαζή».

Παρόλα αυτά, η Kudrow παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε χρόνος για να συνδεθεί προσωπικά με τον χαρακτήρα της, κάτι που τελικά συνέβη στη διάρκεια των 10 ετών που προβαλλόταν η σειρά.

«Στην αρχή, η Phoebe ήταν πολύ, πολύ μακριά από εμένα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να μπορώ να δικαιολογήσω αυτά που έλεγε και έκανε. Όχι με εκνευριστικό τρόπο — ήταν διασκεδαστικό. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ένα μικρό κομμάτι της πέρασε και σε εμένα. Έγινα λίγο πιο χαλαρή και διάβασα και κάποια βιβλία για την πνευματικότητα και τέτοια πράγματα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω», είπε.

Διαβάστε επίσης