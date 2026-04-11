Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Η εμβληματική ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάουελ και η καριέρα του μετά τη σειρά

Ο Βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη εκατομμυρίων τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας ταυτιστεί απόλυτα με την πιο εμβληματική απεικόνιση του Θεανθρώπου στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης στη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Με τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια του και την ασκητική του φυσιογνωμία, κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα του σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι, παραδίδοντας μια ερμηνεία που ξεπέρασε τα στενά όρια της υποκριτικής.

Η ιστορική μίνι σειρά Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1977, αποτέλεσε το απόλυτο έργο ζωής του Πάουελ. Η επιτυχία της ενσάρκωσης του ρόλου ήταν τόσο συντριπτική, ώστε η δική του μορφή έφτασε να κοσμεί ακόμη και χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε παλαιότερες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις.

Για τον ρόλο του Ιησού που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα του, ο Ρόμπερτ Πάουελ είχε αποκαλύψει: «Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Τώρα, ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Στη σκηνή της Σταύρωσης, ήμουν λίγο νευρικός, ίσως και από την εξάντληση που ένιωθα, ύστερα από τη δίαιτα 12 ημερών που είχα επιβάλλει στον εαυτό μου, πριν από το γύρισμα, για να φαίνομαι όσο πιο «ρεαλιστικός» μπορούσα. Κάποια στιγμή κοιτάζοντας στον καθρέφτη, αναγνώρισα στο είδωλό μου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από εμάς γι΄ Αυτόν, όταν προσπαθούμε να τον φανταστούμε. Την εικόνα που έχω συγκρατήσει από παιδί. Πραγματικά, ελπίζω στο μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού».

Σε μια από τις πιο απαιτητικές σκηνές της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», ο Πάουελ είναι στημένος επί ώρες πάνω στον σταυρό, καθώς γυριζόταν η σκηνή της σταύρωσης

Στα γυρίσματα, ο Φράνκο Τζεφιρέλι είχε ζητήσει από τον πρωταγωνιστή του να μην ανοιγοκλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια των λήψεων, προκειμένου να προσδώσει στο βλέμμα του μια απόκοσμη και θεϊκή διάσταση. Η συγκεκριμένη σκηνοθετική οδηγία, σε συνδυασμό με το τεράστιο ψυχολογικό βάρος του ρόλου, δημιούργησαν μια ερμηνεία που παραμένει αξεπέραστη εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες. Όπως έχει δηλώσει ο ηθοποιός αναλύοντας τη διαχρονική απήχηση του προσώπου που υποδύθηκε, ο λόγος που ο Ιησούς διατηρεί τη δύναμή του για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια είναι ακριβώς επειδή αποτελεί ό,τι έχει ανάγκη να δει ο κάθε άνθρωπος.

Τα 39 σκαλοπάτια

Ωστόσο, η καριέρα του Ρόμπερτ Πάουελ δεν σταμάτησε στα βιβλικά έπη. Αμέσως μετά την παγκόσμια καταξίωση, ο Βρετανός καλλιτέχνης απέδειξε την υποκριτική του ευελιξία αναλαμβάνοντας έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Το 1978 πρωταγωνίστησε στην τρίτη κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού κατασκοπευτικού μυθιστορήματος Τα τριάντα εννέα σκαλοπάτια. Το συγκεκριμένο έργο του συγγραφέα Τζον Μπιούκαν είχε γίνει παγκοσμίως γνωστό το 1935 μέσα από την αριστουργηματική κινηματογραφική διασκευή του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Στη νεότερη εκδοχή της ταινίας, ο Πάουελ υποδύθηκε τον κεντρικό ήρωα Ρίτσαρντ Χάνεϊ, έναν μηχανικό ορυχείων που μπλέκεται άθελά του σε μια επικίνδυνη συνωμοσία κατασκόπων με φόντο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία γνώρισε ικανοποιητική εμπορική επιτυχία και οι κριτικοί της εποχής συνέκριναν πολύ ευνοϊκά τη δική του απόδοση με εκείνη των προκατόχων του. Η ταύτισή του με τον Βρετανό τζέντλεμαν κατάσκοπο αποδείχθηκε μάλιστα τόσο ισχυρή, ώστε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα ο ηθοποιός επέστρεψε στον ίδιο ρόλο για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Hannay».