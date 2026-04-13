Γιάννης Μπέζος: «Αντί για την τεχνητή προτιμώ την φυσική νοημοσύνη και ας βρίσκεται σε ύφεση»

Η τεχνητή νοσημοσύνη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επικοινωνία με τους νέους

Ανθή Κουρεντζή

Ο Γιάννης Μπέζος / Eurokinissi

Για την τεχνητή νοημοσύνη, τους λόγους που επιλέγει να ενημερώνεται μέσω εφημερίδων και ραδιοφώνου αλλά και για την επικοινωνία του με τη νέα γενιά, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος σε συνέντευξή του στην Real Life.

Σε ερώτηση σχετικά με την χρήση της τεχνητής νοσημοσύνης στην καθημερινότητά του, ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν χρησιμοποιώ τίποτα από αυτά. Ακόμα διαβάζω εφημερίδες ή ακούω ραδιόφωνο. Αντί για την τεχνητή νοημοσύνη, προτιμώ την φυσική νοημοσύνη – της έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κι ας βρίσκεται σε ύφεση τον τελευταίο καιρό. Δεν τα θέλω αυτά. Πρόκειται για ανθρώπινες κατασκευές που δημιουργήθηκαν για να μας βοηθούν και όχι για να χαρακτηρίζουν τη ζωή μας από το πρωί μέχρι το βράδυ».

«Όσο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ενημέρωση από εκεί δεν μετράει για εμένα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει ανώνυμα, χωρίς πρόσωπο και υπόσταση. Επομένως, οι απόψεις αυτές δεν έχουν βαρύτητα. Ο καθένας προσπαθεί να αποκτήσει κύρος και σημαντικότητα μέσα από αυτά τα μέσα αλλά, αντί να τα καταφέρει, καταλήγει απλώς γελοίος – μόνο που δεν το αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή. Τα social media λειτουργούν εκτονωτικά και όχι ενημερωτικά», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Σχετικά με την επικοινωνία του με τη νέα γενιά, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε: «Βεβαίως επικοινωνώ, αλλά πιστεύω πως οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς δεν πρέπει να καταφεύγουν στη λογική “γινόμαστε και εμείς νέοι”. Αυτά είναι γελοία πράγματα. Οφείλουμε να παραμένουμε στη θέση μας και να επιτρέπουμε στους νεότερους να “κλέβουν” στοιχεία από εμάς ή να παραδειγματίζονται, χωρίς να λαϊκίζουμε παριστάνοντας τους μοντέρνους. Οι νέοι χρειάζονται σημεία αναφοράς και ορισμένες σταθερές, αυτό τους λείπει σήμερα».

Διαβάστε επίσης

23:06ΚΟΣΜΟΣ

IMO σε Τραμπ: Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Οι κυανόκρανοι αυξάνουν τις περιπολίες στην ουδέτερη ζώνη λόγω «εισβολής» Τουρκοκυπρίων

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Απίστευτη ταλαιπωρία - Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο σε Ελευσίνα

22:46WHAT THE FACT

Οι επιλογές που δύσκολα αποφεύγονται - Γιατί τελικά επαναλαμβάνουμε τα λάθη των γονιών μας

22:38LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης: Τραγούδησε σε γνωστή ταβέρνα της Λάρισας και ξεσηκώνει τα πλήθη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων: Ταλαιπωρία δίχως τέλος στην Αθηνών-Κορίνθου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

22:20ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Το πρώτο πλοίο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού»

22:15LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα η Άντζελα Γκερέκου για το Πάσχα: Το έθιμο των Μπότηδων και η οικογενειακή φωτογραφία

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα

21:56LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αντί για την τεχνητή προτιμώ την φυσική νοημοσύνη και ας βρίσκεται σε ύφεση»

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρεσβευτής της Ιταλίας κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τα σχόλια του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών

21:38ΚΥΠΡΟΣ

Κι η Κύπρος απαντά στον Φιντάν: «Κατέχετε παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Ζίβκοβιτς, πρόβλημα με Ντεσπόντοβ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα»: Γυναίκα περιγράφει το επώδυνο «ταξίδι» μέχρι την μητρότητα και συγκινεί το διαδίκτυο

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Μηχανή «καρφώθηκε» σε δέντρο - Στο νοσοκομείο η 30χρονη οδηγός

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τις εργασίες στα πανεπιστήμια και φέρνει νέα αξιολόγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Χάος στα αεροδρόμια από τους νέους συνοριακούς ελέγχους - Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησε ο «πόλεμος των Στενών» - Ο Τραμπ αποκλείει το Ορμούζ, «θα σας βυθίσουμε» απειλεί το Ιράν - Για οικονομική καταστροφή προειδοποιεί ο ΟΗΕ

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον 15χρονο - «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε»

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα»: Γυναίκα περιγράφει το επώδυνο «ταξίδι» μέχρι την μητρότητα και συγκινεί το διαδίκτυο

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

19:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Οι δικαιούχοι και τα αναδρομικά - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων: Ταλαιπωρία δίχως τέλος στην Αθηνών-Κορίνθου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Το πρώτο πλοίο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού»

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Μηχανή «καρφώθηκε» σε δέντρο - Στο νοσοκομείο η 30χρονη οδηγός

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Απίστευτη ταλαιπωρία - Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο σε Ελευσίνα

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

19:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαχαίρωσαν και λήστεψαν περιπτερά στα Εξάρχεια

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

22:38LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης: Τραγούδησε σε γνωστή ταβέρνα της Λάρισας και ξεσηκώνει τα πλήθη

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Μέχρι πότε πρέπει να το έχετε - Τι θα περιλαμβάνει

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο η «υπόθεση Πελικό» της Σουηδίας: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ