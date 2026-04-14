Αγωνία για την χολιγουντιανή σταρ Ann-Margret - Στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή πτώση που υπέστη

Η εμβληματική μορφή του Χόλιγουντ, Ann-Margret, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή πτώση στο σπίτι της.

Η 84χρονη πρωταγωνίστρια του «Viva Las Vegas» υπέστη κάταγμα στον αγκώνα, όπως αποκάλυψε στο περιοδικό Parade.

«Έπεσα τις προάλλες και τώρα ο δεξιός μου αγκώνας είναι σπασμένος», δήλωσε η σταρ στο έντυπο που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο. «Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ, πολύ προσεκτική και να μην πέφτω, να μην ξαναπέσω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Η Ann-Margret / AP

«Έχω πέσει τόσες πολλές φορές», δήλωσε η πρώην σύντροφος του Elvis Presley. «Δεν το επιδιώκω, αλλά συμβαίνει! Τι να πω; Πάντα έμαθα από τους γονείς μου ότι απλώς σηκώνεσαι. Ξεκινάς ξανά από την αρχή. Τίποτα δεν είναι αδύνατο – το έχω διαπιστώσει. Όταν βρεθώ στο έδαφος, σηκώνομαι, τινάζομαι και ξεκινώ πάλι από την αρχή», ανέφερε.

Παρά τον τραυματισμό, δεν έχει διακόψει την άσκησή της, καθώς ο γυμναστής της έχει προσαρμόσει το πρόγραμμά της. «Τώρα κάνω μόνο ασκήσεις για τα πόδια», είπε. «Ένας κύριος έρχεται Τρίτη, Πέμπτη και μερικές φορές Παρασκευή για να με βοηθά με διάφορες ασκήσεις».

Η Ann-Margret αναμένεται να δώσει το «παρών» στα Chita Rivera Awards το 2026 στη New York City, στις 16 Μαΐου, όπου θα τιμηθεί με βραβείο συνολικής προσφοράς.

Η εμβληματική καλλιτέχνιδα, σουηδοαμερικανικής καταγωγής, υπήρξε από τις πιο λαμπερές παρουσίες των δεκαετιών του 60' και 70', διατηρώντας μέχρι σήμερα εντυπωσιακή παρουσία. Ξεκίνησε την κινηματογραφική της πορεία τη δεκαετία του ’60, με χαρακτηριστικούς ρόλους σε ταινίες όπως Pocketful of Miracles (1961), State Fair (1962), Bye Bye Birdie (1963) και Viva Las Vegas (1964), όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Elvis Presley.

Ακολούθησαν σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες όπως The Cincinnati Kid (1965), Carnal Knowledge (1971), The Train Robbers (1973) και Tommy (1975), ενώ η καριέρα της συνεχίστηκε δυναμικά και τις επόμενες δεκαετίες με έργα όπως Magic, The Villain, The Return of the Soldier και 52 Pick-Up.

Τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε σε επιτυχημένες παραγωγές όπως Newsies, Grumpy Old Men, Grumpier Old Men και Any Given Sunday, ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Taxi, The Break-Up και Going in Style.

Παράλληλα, διακρίθηκε και ως τραγουδίστρια, κυκλοφορώντας αρκετά άλμπουμ. Τον Απρίλιο του 2023 παρουσίασε τον πρώτο της ροκ δίσκο με τίτλο «Born to Be Wild».

