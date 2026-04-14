Ο Τομ Χανκς μετέφερε τον Επιτάφιο σε εκκλησία του Λος Άντζελες

Οι ελληνικής καταγωγής διάσημοι του Χόλιγουντ γιόρτασαν κι εκείνοι το ορθόδοξο Πάσχα, μεταξύ αυτών η Ρίτα Γουίλσον με τον σύζυγό της, Τομ Χανκς, η Νία Βαρντάλος και η Μελίνα Κανακαρίδη.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μελίνα Κανακαρίδη, μάλιστα, μεταξύ άλλων χορεύει ζεϊμπέικικο και σηκώνει, μαζί με τον Τομ Χανκς, τον Επιτάφιο.

«Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μία καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο εφετινός εορτασμός ήταν απίστευτα ξεχωριστός –καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα– η ασύλληπτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες λειτουργίες στον Καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Γιαννόπουλος. Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν στις δυσκολότερες στιγμές! Τόσο ευγνώμων», έγραψε η ηθοποιός του CSI New York στον επίσημο λογαριασμό της.

Σε στιγμιότυπο του Τζον Στάμος που γρήγορα «μαγνήτισε» τα βλέμματα, διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Τομ Χανκς και ο Μάικλ Τσίκλις, μαζί με φίλους και συνεργάτες, σε μία ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι βαθιά συναισθηματικό και αυθεντικό, ένα μείγμα παράδοσης, οικογενειακής θαλπωρής και δημιουργικού χάους.

«Δυνατά, ζεστά. Πιάτα γεμάτα, αγκαλιές που κρατούν περισσότερο απ’ όσο πρέπει και ιστορίες που γίνονται καλύτερες κάθε χρόνο», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Διαβάστε επίσης