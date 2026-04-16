Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ: Δεν γιόρτασε Πάσχα η οικογένεια - Το ατύχημα του γιου τους Οδυσσέα

Οι γονείς του έσπευσαν στη Φλωρεντία για να βρεθούν κοντά του 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ώρες αγωνίες πέρασε η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, όταν ο γιος τους Οδυσσέας Κίμωνας τραυματίστηκε στο κεφάλι, αναστατώνοντας τους γονείς του, που έσπευσαν να βρεθούν κοντά του, ματαιώνοντας τον εορτασμό του Πάσχα.

Την περιπέτεια του νεαρού έκανε γνωστή η μητέρα του, Μαρί Σαντάλ με ανάρτησή της στο instagram, αναφέροντας πως ο γιος της υπέστη κάταγμα στο κεφάλι με τους γονείς του να αλλάζουν τα όποια σχέδιά τους, και να σπεύδουν στη Φλωρεντία, όπου βρισκόταν ο «Όντι» όπως τον αποκαλεί χαϊδευτικά η μητέρα του για να τον συνοδεύσουν πίσω στο σπίτι του στο Λονδίνο. Εξαιτίας του τραυματισμού του, η επιστροφή έγινε με τρένο, καθώς απαγορεύεται να ταξιδέψει με αεροπλάνο.

Συγκριμένα γράφει η Μαρί Σαντάλ, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες του γιου της μαζί με τους γονείς του.

«Αχ, οι απρόσμενες ανατροπές της γονικής ζωής – ακόμα και καθώς μεγαλώνουν, εξακολουθούν να σου σπαράζουν την καρδιά με τον πιο βαθύ τρόπο.

Ο γλυκός μου Όντι έπεσε άσχημα και υπέστη κάταγμα στο κεφάλι του. Ευτυχώς, όλα είναι υπό έλεγχο πλέον, αλλά αυτό σήμαινε μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων… έπρεπε να παραλείψουμε το Ορθόδοξο Πάσχα με την οικογένεια και να σπεύσουμε στη Φλωρεντία για να είμαστε δίπλα του και να τον φέρουμε σπίτι.

Ήταν πολύ γενναίος και τώρα δεν μπορεί να πετάξει για ένα μήνα, οπότε κάναμε το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στο Λονδίνο με το τρένο. Δεν ήταν ακριβώς το Πάσχα που είχαμε φανταστεί, αλλά είμαστε πολύ ευγνώμονες που είναι ασφαλής και αναρρώνει.»

