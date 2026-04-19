J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay - «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»

Snapshot Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το J2US για προσωπικούς λόγους.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έγινε μέσω βίντεο που έστειλε ο ίδιος στο σόου.

Ο Νίκος Κοκλώνης ενημέρωσε το κοινό για την απουσία του Gio Kay κατά τη διάρκεια του live.

Ο Gio Kay ευχαρίστησε την Αγγελική Ηλιάδη, την παραγωγή, τους κριτές και το κοινό για τη στήριξη.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της αποχώρησης. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στο αποψινό live του J2US, καθώς έγινε γνωστό πως ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το σόου.

Ο γνωστός DJ και performer, που συμμετείχε μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη, δεν εμφανίστηκε στη σκηνή το Σάββατο 18 Απριλίου, με τον Νίκο Κοκλώνη να ανακοινώνει στο κοινό την απόφασή του.

Η αποχώρησή του γνωστοποιήθηκε μέσω βίντεο που έστειλε ο ίδιος, όπου ανέφερε ότι προσωπικοί λόγοι τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την παραγωγή, τη συνεργάτιδά του και το κοινό για τη στήριξη που έλαβε όλο αυτό το διάστημα.

«Τώρα κανονικά θα έπρεπε να δούμε, να διαγωνίζεται το όγδοο ζευγάρι. Αργά το μεσημέρι όμως, ο αγαπημένος μας Gio Kay μας ενημέρωσε με μήνυμα, όπου για προσωπικούς λόγους αποχωρεί από το σόου. Λυπούμαστε πάρα πολύ γι’ αυτή την εξέλιξη. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που μας έστειλε και ελπίζω να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτή την επιλογή», είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη τους τελευταίους δύο μήνες στο J2US. Ήτανε από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Ηλιάδη, την καλύτερη partner ever, στους κριτές, στον Νίκο Κοκλώνη, σε όλη την παραγωγή.

Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Και πάλι θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θα μπορώ να συνεχίσω στο J2US για προσωπικούς λόγους, αλλά καλή τύχη σε όλους και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και όλη την αγάπη», ήταν τα λόγια του Gio Kay.