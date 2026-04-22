Η Ντρου Μπάριμορ δηλώνει ότι το να γερνάς είναι ευλογία - «Θεραπεύω τον εσωτερικό κόσμο»

Η Ντρου Μπάριμορ, ως μεγάλη υποστηρίκτρια της φυσικής γήρανσης, συγκίνησε τα social media με ένα βίντεο στο οποίο μιλά χωρίς ταμπού για το πώς είναι να μεγαλώνει κανείς.

Η 51χρονη ηθοποιός ποζάρει με χαμόγελο χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα, δείχνοντας ότι απολαμβάνει κάθε μέρα που περνά και μεγαλώνει «θεραπεύοντας τον εσωτερικό της κόσμο», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Μεγαλώνοντας, θεραπεύοντας τον εσωτερικό μου κόσμο, μαμά δύο κοριτσιών, λάτρης των δυνατών γέλιων και των ρομαντικών κομεντί», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι «Everything Hallelujah» του Justin Bieber.

