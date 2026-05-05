Blake Lively - Justin Baldoni: Από την αποζημίωση των 300 εκατ. στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Ζητούσε 300 εκατομμύρια δολάρια αλλά τελικά δεν πήρε ούτε ένα.

Η Blake Lively δεν έλαβε ούτε ένα δολάριο από τον Justin Baldoni μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής της κατά της εταιρείας παραγωγής του, Wayfarer Studios, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Παρά τους ισχυρισμούς της ότι έχασε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και απολαβές, ως αποτέλεσμα μιας φερόμενης «εκστρατείας σπίλωσης», δεν υπήρξε καμία χρηματική καταβολή στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Το περιβάλλον του Baldoni εμφανίζεται «ενθουσιασμένο» με την έκβαση της υπόθεσης — και πλέον γίνεται σαφές γιατί: δεν χρειάστηκε να καταβληθεί καμία αποζημίωση.

Η ανατροπή ήρθε όταν η υπόθεση διευθετήθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν οδηγηθεί σε δίκη στη New York.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι τα γυρίσματα της ταινίας «παρουσίασαν προκλήσεις», ενώ υπογράμμισαν πως «οι ανησυχίες της Lively άξιζαν να ακουστούν».

Δεν υπήρξε, ωστόσο, καμία απολογία — μόνο μια κοινή έκκληση να προχωρήσουν όλοι «ειρηνικά».

Η απουσία οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα αιτήματα της Blake Lively, η οποία ζητούσε αποκατάσταση για τη ζημιά που υπέστη η φήμη και η κινηματογραφική της καριέρα.

Η Blake Lively /AP

Η πρώην πρωταγωνίστρια του Gossip Girl υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι έχασε έως και 40,5 εκατομμύρια δολάρια, αφού —όπως ανέφερε— στιγματίστηκε ως «κακιά» και «νταής». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι στερήθηκε έως 87,8 εκατομμύρια δολάρια από χαμένες ευκαιρίες σε ρόλους και διαφημιστικές συνεργασίες.

Επιπλέον, έως και 143,5 εκατομμύρια δολάρια φέρονται να χάθηκαν από τα κέρδη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στον χώρο της περιποίησης μαλλιών και των αλκοολούχων ποτών, μετά τη διαμάχη γύρω από την ταινία.

Οι δικηγόροι του Justin Baldoni χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς αυτούς «εντελώς εξωπραγματικούς», υποστηρίζοντας ότι η φήμη της Lively είχε ήδη πληγεί από δικές της ενέργειες.

Παραμένει ασαφές ποιος θα επωμιστεί τα πολυεκατομμυριούχα δικαστικά έξοδα κάθε πλευράς. Ωστόσο, η Lively μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη του συζύγου της, Ryan Reynolds, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά του, ο Baldoni είχε τη στήριξη του φίλου του, επιχειρηματία Steve Sarowitz, συνιδρυτή της Wayfarer Studios, με περιουσία που φτάνει έως και τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών του.

Η προσωπική περιουσία του Baldoni εκτιμάται μεταξύ 4 και 8 εκατομμυρίων δολαρίων, χάρη και στο μερίδιό του από τα κέρδη της ταινίας «It Ends With Us», η οποία ξεπέρασε τα 350 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Lively αποτέλεσε το βασικό εμπόδιο για έναν πιθανό συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της την προέτρεπε εδώ και μήνες να κλείσει την υπόθεση.

Ο Justin Baldoni / AP

Ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων Mitchell Jackson σημείωσε πως το μεγαλύτερο λάθος της Blake Lively ήταν —κατά την άποψή του— η κίνηση που οδήγησε το πρακτορείο WME να διακόψει τη συνεργασία του με τον Justin Baldoni το 2024.

«Τότε εκείνος έμεινε χωρίς δουλειά, άρα δεν είχε τίποτα να χάσει και μπορούσε να τα τινάξει όλα στον αέρα», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα την πολύκροτη υπόθεση Johnny Depp και Amber Heard. «Ούτε εκείνος είχε κάτι να χάσει».

Κατά τον ίδιο, φίλοι της Lively από τον χώρο της showbiz θα αισθάνονται «ανακούφιση», καθώς δεν επιθυμούν να εμπλακούν περαιτέρω στη διαμάχη.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η επιστροφή της ίδιας θα είναι δύσκολη: «Θέλει να παίξει το χαρτί του θύματος, αλλά δεν είναι θύμα. Αν ήταν έξυπνη, θα απέλυε την ομάδα PR της στο Χόλιγουντ, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα του 21ου αιώνα με λογικές του 20ού».

Μάλιστα, πρότεινε πιο «τολμηρές» κινήσεις αποκατάστασης της εικόνας της, όπως μια εμφάνιση στο «Saturday Night Live» ή ακόμα και μια καμπάνια μαζί με την Amber Heard, ώστε «να αλλάξει η συζήτηση γύρω από το όνομά της».

Από την άλλη πλευρά, ο Jackson εκτίμησε ότι ο Baldoni βρίσκεται σε «πιο δύσκολη θέση», λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ρόλων και της επιφυλακτικότητας της βιομηχανίας να επενδύσει σε αυτόν.

Διαβάστε επίσης