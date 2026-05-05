Blake Lively - Justin Baldoni: Από την αποζημίωση των 300 εκατ. στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Πώς η δικαστική διαμάχη που απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια το Χόλιγουντ κατέληξε σε «ειρηνική συμφωνία»

Ανθή Κουρεντζή

Blake Lively - Justin Baldoni: Από την αποζημίωση των 300 εκατ. στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Η Blake Lively και ο Justin Baldoni / AP

LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ζητούσε 300 εκατομμύρια δολάρια αλλά τελικά δεν πήρε ούτε ένα.

Η Blake Lively δεν έλαβε ούτε ένα δολάριο από τον Justin Baldoni μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής της κατά της εταιρείας παραγωγής του, Wayfarer Studios, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Παρά τους ισχυρισμούς της ότι έχασε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και απολαβές, ως αποτέλεσμα μιας φερόμενης «εκστρατείας σπίλωσης», δεν υπήρξε καμία χρηματική καταβολή στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Το περιβάλλον του Baldoni εμφανίζεται «ενθουσιασμένο» με την έκβαση της υπόθεσης — και πλέον γίνεται σαφές γιατί: δεν χρειάστηκε να καταβληθεί καμία αποζημίωση.

Blake Lively - Justin Baldoni

Η ανατροπή ήρθε όταν η υπόθεση διευθετήθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν οδηγηθεί σε δίκη στη New York.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι τα γυρίσματα της ταινίας «παρουσίασαν προκλήσεις», ενώ υπογράμμισαν πως «οι ανησυχίες της Lively άξιζαν να ακουστούν».

Δεν υπήρξε, ωστόσο, καμία απολογία — μόνο μια κοινή έκκληση να προχωρήσουν όλοι «ειρηνικά».

Η απουσία οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα αιτήματα της Blake Lively, η οποία ζητούσε αποκατάσταση για τη ζημιά που υπέστη η φήμη και η κινηματογραφική της καριέρα.

Blake Lively

Η Blake Lively /AP

Η πρώην πρωταγωνίστρια του Gossip Girl υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι έχασε έως και 40,5 εκατομμύρια δολάρια, αφού —όπως ανέφερε— στιγματίστηκε ως «κακιά» και «νταής». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι στερήθηκε έως 87,8 εκατομμύρια δολάρια από χαμένες ευκαιρίες σε ρόλους και διαφημιστικές συνεργασίες.

Επιπλέον, έως και 143,5 εκατομμύρια δολάρια φέρονται να χάθηκαν από τα κέρδη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στον χώρο της περιποίησης μαλλιών και των αλκοολούχων ποτών, μετά τη διαμάχη γύρω από την ταινία.

Οι δικηγόροι του Justin Baldoni χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς αυτούς «εντελώς εξωπραγματικούς», υποστηρίζοντας ότι η φήμη της Lively είχε ήδη πληγεί από δικές της ενέργειες.

Παραμένει ασαφές ποιος θα επωμιστεί τα πολυεκατομμυριούχα δικαστικά έξοδα κάθε πλευράς. Ωστόσο, η Lively μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη του συζύγου της, Ryan Reynolds, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά του, ο Baldoni είχε τη στήριξη του φίλου του, επιχειρηματία Steve Sarowitz, συνιδρυτή της Wayfarer Studios, με περιουσία που φτάνει έως και τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών του.

Η προσωπική περιουσία του Baldoni εκτιμάται μεταξύ 4 και 8 εκατομμυρίων δολαρίων, χάρη και στο μερίδιό του από τα κέρδη της ταινίας «It Ends With Us», η οποία ξεπέρασε τα 350 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Lively αποτέλεσε το βασικό εμπόδιο για έναν πιθανό συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της την προέτρεπε εδώ και μήνες να κλείσει την υπόθεση.

Justin Baldoni

Ο Justin Baldoni / AP

Ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων Mitchell Jackson σημείωσε πως το μεγαλύτερο λάθος της Blake Lively ήταν —κατά την άποψή του— η κίνηση που οδήγησε το πρακτορείο WME να διακόψει τη συνεργασία του με τον Justin Baldoni το 2024.

«Τότε εκείνος έμεινε χωρίς δουλειά, άρα δεν είχε τίποτα να χάσει και μπορούσε να τα τινάξει όλα στον αέρα», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα την πολύκροτη υπόθεση Johnny Depp και Amber Heard. «Ούτε εκείνος είχε κάτι να χάσει».

Κατά τον ίδιο, φίλοι της Lively από τον χώρο της showbiz θα αισθάνονται «ανακούφιση», καθώς δεν επιθυμούν να εμπλακούν περαιτέρω στη διαμάχη.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η επιστροφή της ίδιας θα είναι δύσκολη: «Θέλει να παίξει το χαρτί του θύματος, αλλά δεν είναι θύμα. Αν ήταν έξυπνη, θα απέλυε την ομάδα PR της στο Χόλιγουντ, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα του 21ου αιώνα με λογικές του 20ού».

lively-baldoni.jpg

Μάλιστα, πρότεινε πιο «τολμηρές» κινήσεις αποκατάστασης της εικόνας της, όπως μια εμφάνιση στο «Saturday Night Live» ή ακόμα και μια καμπάνια μαζί με την Amber Heard, ώστε «να αλλάξει η συζήτηση γύρω από το όνομά της».

Από την άλλη πλευρά, ο Jackson εκτίμησε ότι ο Baldoni βρίσκεται σε «πιο δύσκολη θέση», λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ρόλων και της επιφυλακτικότητας της βιομηχανίας να επενδύσει σε αυτόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο Ρέθυμνο – Η παραγγελία δεν έφτασε ποτέ

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Έκανε το χρέος του κι έκλεισε θέση για το Final Four της Euroleague

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος σε λεωφορείο: 47χρονος βρέθηκε νεκρός στο δρομολόγιο Αθήνα–Πάργα

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμιράτων - Τι συζήτησαν και τι υπέγραψαν

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: LIVE ο ημιτελικός του Champions League

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μαχητικός παπα-Τσάκαλος

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 5/5: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 64 εκατ. ευρώ

21:32LIFESTYLE

Blake Lively - Justin Baldoni: Από την αποζημίωση των 300 εκατ. στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου - Τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαμποτάζ σε πυλώνα ηλεκτρικής ενέργειας συγκλονίζει τη Γερμανία και προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

21:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Μείωσε σε 2-1 κι έμεινε ζωντανή

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36: Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο break των «κιτρινόμαυρων»

20:58LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Σύντομη απόδραση στην Βαρκελώνη με την παρέα της - Φωτογραφίες

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στα Εμιράτα: Πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά την ιρανική επίθεση

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Ολυμπιακός: LIVE το Game 3 της σειράς των Euroleague Playoffs

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δέκα τραυματίες από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μαχητικός παπα-Τσάκαλος

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου - Τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Ολυμπιακός: LIVE το Game 3 της σειράς των Euroleague Playoffs

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: LIVE ο ημιτελικός του Champions League

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο μπάσκετ - Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 5/5: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 64 εκατ. ευρώ

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ