Μπλέικ Λάιβλι: Απορρίφθηκαν οι 10 από τις 13 κατηγορίες για παρενόχληση σε βάρος του Μπαλντόνι

Σημαντικές εξέλιξεις σημειώθηκαν στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε 10 από τις 13 κατηγορίες που είχε καταθέσει η ηθοποιός σε βάρος του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us».

Η απόφαση περιορίζει σημαντικά το εύρος της υπόθεσης, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη τον επόμενο μήνα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Λιούις Λίμαν σε απόφαση 152 σελίδων, απέρριψε βασικές κατηγορίες της Λάιβλι, μεταξύ των οποίων και εκείνες για σεξουαλική παρενόχληση, συνωμοσία και δυσφήμιση.

Από την απόφαση προκύπτει πως, οι ισχυρισμοί της ηθοποιού θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ίδιας της ταινίας, η οποία πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία και περιλαμβάνει σκηνές οικειότητας μεταξύ των χαρακτήρων.

A judge has thrown out 10 of the 13 claims in Blake Lively’s sexual harassment lawsuit against Justin Baldoni, including allegations of harassment, defamation and conspiracy.



He allowed three claims to proceed to a trial, including claims of breach of contract, retaliation and… pic.twitter.com/cmKqEN4F4Y — Variety (@Variety) April 2, 2026

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Μπαλντόνι «εκτελούσε τον ρόλο του», αναφερόμενος σε περιστατικά που περιέγραψε η Λάιβλι, όπως κινήσεις που υποδήλωναν φιλί, επαφή στο πρόσωπο και τον λαιμό, αλλά και άλλες σκηνές πιο έντονα ερωτικές.

Υπογράμμισε ότι σε καλλιτεχνικά πλαίσια, όπως ο κινηματογράφος, οι δημιουργοί πρέπει να έχουν περιθώριο ερμηνείας εντός του σεναρίου, χωρίς να θεωρούνται αυτομάτως υπεύθυνοι για παρενόχληση.

Το νομικό πλαίσιο και η ιδιότητα της Λάιβλι

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της απόφασης αφορά την επαγγελματική ιδιότητα της Λάιβλι. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να υποβάλει αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση, καθώς εργαζόταν στην παραγωγή ως ανεξάρτητη συνεργάτιδα και όχι ως υπάλληλος.

Blake Lively addressed her upcoming trial with Justin Baldoni, stating she intends to continue speaking out about alleged retaliation and systemic issues.



The case stems from a December 2024 complaint filed by Lively over alleged on-set misconduct during It Ends With Us, which… pic.twitter.com/EcDBEO0Xvd — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) April 4, 2026

Επισημάνθηκε ότι τα περιστατικά φέρεται να έγιναν στο Νιου Τζέρσεϊ και όχι στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες κατηγορίες να μην έχουν νομική βάση - λόγω της διαφοράς στη νομοθεσία.

Η αντίδραση της πλευράς Μπαλντόνι

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, σχολίασε την απόφαση δηλώνοντας πως οι κατηγορούμενοι είναι «πολύ καλοί άνθρωποι» που δεν έχουν εμπλακεί σε σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της υπεράσπισης από την αρχή της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η νομική ομάδα στόχευε να αποδείξει την αλήθεια μέσα από πραγματικά στοιχεία.

Blake Lively and Justin Baldoni have issued statements following the judge’s latest ruling, gutting Blake’s case ahead of trial pic.twitter.com/XVsomRmpVK — Zack Peter (@zackpeter) April 2, 2026

Σε ξεχωριστή δήλωση, υποστήριξε ότι ούτε ο Μπαλντόνι, ούτε ο παραγωγός Τζέιμι Χιθ, ούτε οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν εμπλακεί σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης.

Η απάντηση της πλευράς Λάιβλι

Από την πλευρά της Λάιβλι, ο δικηγόρος της Μάικ Γκότλιμπ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του δικαστηρίου αφορά καθαρά νομικά ζητήματα και δεν συνιστά επιβεβαίωση της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων.

Όπως υποστήριξε, η απόρριψη των κατηγοριών βασίστηκε σε τεχνικά στοιχεία, όπως η απουσία σύμβασης εργασίας και η ιδιότητα της ηθοποιού ως ανεξάρτητης συνεργάτιδας.

Η ίδια, άφησε αιχμές για την πλευρά Μπαλντόνι, τονίζοντας ότι η επίκληση «αθώωσης» πριν από τη δίκη δεν αντανακλά την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με εντυπωσιακά συντονισμένες εμφανίσεις, τραβώντας τα βλέμματα.

Η 38χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα χακί σταυρωτό κοστούμι, συνδυασμένο με καφέ γιλέκο και ροζ πουκάμισο, κρατώντας μια πράσινη σουέτ τσάντα και φορώντας καρφίτσα με πεντάφυλλο τριφύλλι.

Ο 42χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε με λαδί παλτό και ροζ φουλάρι, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Η Λάιβλι έφτασε στο δικαστήριο μαζί με τη νομική της ομάδα, χωρίς τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς, ενώ ο Μπαλντόνι είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, Έμιλι.

Το παρασκήνιο της διαμάχης

Η υπόθεση έρχεται μετά από φήμες για ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών, που ξεκίνησαν μετά την κυκλοφορία της ταινίας τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Λάιβλι, ο Μπαλντόνι και ο παραγωγός της ταινίας προσέλαβαν ομάδα διαχείρισης κρίσεων, με στόχο να πλήξουν τη δημόσια εικόνα της.

Η δίκη της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου και αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα.

