Μπλέικ Λάιβλι: Απορρίφθηκαν οι 10 από τις 13 κατηγορίες για παρενόχληση σε βάρος του Μπαλντόνι

Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «It Ends With Us» οδηγούνται προς συνέχεια της δικαστικής διαμάχης, με τον δικαστή να επισημαίνει ότι οι επίμαχες πράξεις εντάσσονταν στο πλαίσιο του ρόλου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σημαντικές εξέλιξεις σημειώθηκαν στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε 10 από τις 13 κατηγορίες που είχε καταθέσει η ηθοποιός σε βάρος του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us».

Η απόφαση περιορίζει σημαντικά το εύρος της υπόθεσης, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη τον επόμενο μήνα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο δικαστής Λιούις Λίμαν σε απόφαση 152 σελίδων, απέρριψε βασικές κατηγορίες της Λάιβλι, μεταξύ των οποίων και εκείνες για σεξουαλική παρενόχληση, συνωμοσία και δυσφήμιση.

Από την απόφαση προκύπτει πως, οι ισχυρισμοί της ηθοποιού θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ίδιας της ταινίας, η οποία πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία και περιλαμβάνει σκηνές οικειότητας μεταξύ των χαρακτήρων.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Μπαλντόνι «εκτελούσε τον ρόλο του», αναφερόμενος σε περιστατικά που περιέγραψε η Λάιβλι, όπως κινήσεις που υποδήλωναν φιλί, επαφή στο πρόσωπο και τον λαιμό, αλλά και άλλες σκηνές πιο έντονα ερωτικές.

Υπογράμμισε ότι σε καλλιτεχνικά πλαίσια, όπως ο κινηματογράφος, οι δημιουργοί πρέπει να έχουν περιθώριο ερμηνείας εντός του σεναρίου, χωρίς να θεωρούνται αυτομάτως υπεύθυνοι για παρενόχληση.

Το νομικό πλαίσιο και η ιδιότητα της Λάιβλι

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της απόφασης αφορά την επαγγελματική ιδιότητα της Λάιβλι. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να υποβάλει αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση, καθώς εργαζόταν στην παραγωγή ως ανεξάρτητη συνεργάτιδα και όχι ως υπάλληλος.

Επισημάνθηκε ότι τα περιστατικά φέρεται να έγιναν στο Νιου Τζέρσεϊ και όχι στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες κατηγορίες να μην έχουν νομική βάση - λόγω της διαφοράς στη νομοθεσία.

Η αντίδραση της πλευράς Μπαλντόνι

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, σχολίασε την απόφαση δηλώνοντας πως οι κατηγορούμενοι είναι «πολύ καλοί άνθρωποι» που δεν έχουν εμπλακεί σε σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της υπεράσπισης από την αρχή της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η νομική ομάδα στόχευε να αποδείξει την αλήθεια μέσα από πραγματικά στοιχεία.

Σε ξεχωριστή δήλωση, υποστήριξε ότι ούτε ο Μπαλντόνι, ούτε ο παραγωγός Τζέιμι Χιθ, ούτε οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν εμπλακεί σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης.

Η απάντηση της πλευράς Λάιβλι

Από την πλευρά της Λάιβλι, ο δικηγόρος της Μάικ Γκότλιμπ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του δικαστηρίου αφορά καθαρά νομικά ζητήματα και δεν συνιστά επιβεβαίωση της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων.

Όπως υποστήριξε, η απόρριψη των κατηγοριών βασίστηκε σε τεχνικά στοιχεία, όπως η απουσία σύμβασης εργασίας και η ιδιότητα της ηθοποιού ως ανεξάρτητης συνεργάτιδας.

Η ίδια, άφησε αιχμές για την πλευρά Μπαλντόνι, τονίζοντας ότι η επίκληση «αθώωσης» πριν από τη δίκη δεν αντανακλά την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με εντυπωσιακά συντονισμένες εμφανίσεις, τραβώντας τα βλέμματα.

Η 38χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα χακί σταυρωτό κοστούμι, συνδυασμένο με καφέ γιλέκο και ροζ πουκάμισο, κρατώντας μια πράσινη σουέτ τσάντα και φορώντας καρφίτσα με πεντάφυλλο τριφύλλι.

Ο 42χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε με λαδί παλτό και ροζ φουλάρι, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Η Λάιβλι έφτασε στο δικαστήριο μαζί με τη νομική της ομάδα, χωρίς τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς, ενώ ο Μπαλντόνι είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, Έμιλι.

Το παρασκήνιο της διαμάχης

Η υπόθεση έρχεται μετά από φήμες για ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών, που ξεκίνησαν μετά την κυκλοφορία της ταινίας τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Λάιβλι, ο Μπαλντόνι και ο παραγωγός της ταινίας προσέλαβαν ομάδα διαχείρισης κρίσεων, με στόχο να πλήξουν τη δημόσια εικόνα της.

Η δίκη της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου και αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα.

Διαβάστε επίσης

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ