Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: «Είσαι ψεύτης» - Τσακώθηκε με ποδηλάτη στη μέση του δρόμου - Βίντεο

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να παραβίασε κόκκινο φανάρι, με το περιστατικό να εξελίσσεται σε έντονη λογομαχία μπροστά σε περαστικούς και θαυμαστές

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Μπένεντικ Κάμπερμπατς κατηγορήθηκε από άλλον ποδηλάτη ότι πέρασε με κόκκινο φανάρι σε ποδηλατόδρομο του Λονδίνου.
  • Κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας, ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως πέρασε μία φορά με κόκκινο φανάρι, αλλά αρνήθηκε άλλες κατηγορίες.
  • Η αντιπαράθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά και προκάλεσε αναστάτωση, με περαστικούς να παρακολουθούν σοκαρισμένοι.
  • Παρά την ένταση, ο Κάμπερμπατς παρέμεινε ευγενικός και φωτογραφήθηκε με θαυμαστές μετά το περιστατικό.
  • Ο ηθοποιός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε περιστατικό με ποδηλάτη το 2019, όταν το αυτοκίνητό του φέρεται να χτύπησε ποδηλάτη στο Isle of Wight.
Στο επίκνετρο έντονης αντιπαράθεσης στους δρόμους του Λονδίνου ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, όταν άλλος ποδηλάτης τον κατηγόρησε πως πέρασε με κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5), όταν ο ηθοποιός κινούνταν με ειδικό ποδήλατο σε ποδηλατόδρομο της πόλης.

«Είσαι ψεύτης» – Η ένταση καταγράφηκε σε βίντεο

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει έναν άνδρα με κόκκινο παντελόνι να φωνάζει στον πρωταγωνιστή του «Sherlock» πως δεν λέει την αλήθεια» και ότι «παριστάνει τον αθώο». Ο Κάμπερμπατς κατέβηκε από το ποδήλατό του και πλησίασε τον άλλο ποδηλάτη, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες στη μέση του δρόμου.

Ο ηθοποιός κατηγόρησε τον άνδρα ότι τον «προσέβαλε λεκτικά», ενώ εκείνος απάντησε ειρωνικά πως «παραβίασε επανειλημμένα τον νόμο».

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε μία παράβαση

Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας, ο άλλος ποδηλάτης υποστήριξε ότι ο Κάμπερμπατς πέρασε τρία διαφορετικά φανάρια και μία διάβαση πεζών χωρίς να σταματήσει.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε τις περισσότερες κατηγορίες, παραδεχόμενος ωστόσο πως πέρασε μία φορά με κόκκινο. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο καβγάς κράτησε περίπου δέκα λεπτά και προκάλεσε αναστάτωση, καθώς οι δύο άνδρες μπλόκαραν τον ποδηλατόδρομο ενώ αρκετοί περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Θαυμαστές ζητούσαν φωτογραφίες εν μέσω του καβγά

Παρά την ένταση, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς φέρεται να παρέμεινε ευγενικός με μικρούς θαυμαστές που τον αναγνώρισαν ως «Doctor Strange». Μάλιστα, μετά το τέλος του περιστατικού, φωτογραφήθηκε με παιδιά που του ζήτησαν selfie.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή ως «σχεδόν σουρεαλιστική», σημειώνοντας πως αρκετοί περαστικοί παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την έντονη αντιπαράθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός ηθοποιός εμπλέκεται σε περιστατικό με ποδηλάτη. Το 2019, ο Κάμπερμπατς είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο επεισοδίου, όταν το αυτοκίνητό του φέρεται να χτύπησε ποδηλάτη σε επαρχιακό δρόμο στο Isle of Wight. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ποδηλάτης σηκώθηκε και τον χαστούκισε πριν συνειδητοποιήσει πως επρόκειτο για διάσημο ηθοποιό.

Παρά την αρχική ένταση, ο Κάμπερμπατς φέρεται τότε να προσφέρθηκε να βοηθήσει τον τραυματισμένο άνδρα και να τον μεταφέρει σε ιατρικό κέντρο.

