Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Πριν από λίγο, η εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά αποκάλυψε μία νέα εξέλιξη στην αντιδικία ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμιση εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Πώς φτάσαμε εκεί

Μετά τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και όσα είχαν ειπωθεί εκεί, η Έλενα Χριστοπούλου προχώρησε στην υποβολή μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση, εκτιμώντας πως οι αναφορές που έγιναν για το πρόσωπό της ήταν αναληθείς και προσβλητικές.

Η υπόθεση, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ανατέθηκε αρχικά σε πταισματοδίκη και ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεσης του αδικήματος. Όπως προβλέπεται στη διαδικασία, έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και, μέσω των δικηγόρων της, κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις και τις εξηγήσεις της.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας αξιολόγησε το σύνολο της δικογραφίας, προκειμένου να αποφασίσει εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο.

Η τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση είναι πως ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

