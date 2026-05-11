Μάρτιν Σορτ: Η εξομολόγησή του για την αυτοκτονία της κόρης του - «Ήταν ένας εφιάλτης»

Snapshot Ο Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φοράσια για τον θάνατο της κόρης του, Κάθριν, που έφυγε σε ηλικία 42 ετών μετά από χρόνια μάχης με σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Η κόρη του υπέφερε από οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα ζητήματα ψυχικής υγείας, τα οποία ο ηθοποιός συνέκρινε με τον καρκίνο.

Ο Σορτ ζητά να σταματήσει το ταμπού γύρω από την αυτοκτονία και υποστηρίζει οργανώσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Έχει βιώσει πολλές προσωπικές τραγωδίες, όπως το θάνατο του αδελφού και των γονιών του, που τον βοήθησαν να αναπτύξει μηχανισμούς επιβίωσης.

Η εξομολόγηση έγινε στο πλαίσιο της προώθησης του ντοκιμαντέρ του «Marty: Life Is Short», που θα προβληθεί στο Netflix από τις 12 Μαΐου.

Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για την απώλεια της θετής του κόρης του, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, ο Μάρτιν Σορτ, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο σε ηλικία 42 ετών.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την απώλειά της «έναν εφιάλτη» για όλους όσοι την αγαπούσαν, αποκαλύπτοντας πως η κόρη του έδινε για χρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η εξομολόγησή του

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή CBS Sunday Morning, ο Μάρτιν Σορτ μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε η κόρη του.

Όπως είπε, η Κάθριν πάλευε για μεγάλο χρονικό διάστημα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. «Η κόρη μου πάλευε για πολύ καιρό με σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε μέχρι που δεν άντεξε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέκρινε την ψυχική ασθένεια με τον καρκίνο, από τον οποίο είχε χάσει και τη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν, το 2010.

«Δεν πρέπει να κρύβουμε τη λέξη αυτοκτονία»

Ο ηθοποιός εξήγησε πως θέλει πλέον να στηρίξει οργανισμούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, όπως η οργάνωση «Bring Change to Mind» της Glenn Close.

Μάλιστα, τόνισε πως η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα ζητήματα ψυχικής υγείας και να σταματήσει να θεωρεί ταμπού την αυτοκτονία. «Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι’ αυτό, ούτε να κρύβουμε τη λέξη αυτοκτονία. Μερικές φορές αυτή είναι η τελευταία φάση μιας ασθένειας», δήλωσε.

Οι δύσκολες απώλειες της ζωής του

Ο Μάρτιν Σορτ αναφέρθηκε και στις προσωπικές τραγωδίες που βίωσε σε μικρή ηλικία. Όταν ήταν 12 ετών έχασε τον μεγαλύτερο αδελφό του σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έχασε και τους δύο γονείς του.

Η μητέρα του πέθανε από καρκίνο και έναν χρόνο μετά έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του. Όπως είπε, όλες αυτές οι απώλειες τον βοήθησαν να αναπτύξει έναν «μηχανισμό επιβίωσης» απέναντι στο πένθος.

Το νέο ντοκιμαντέρ του στο Netflix

Η εξομολόγηση του ηθοποιού έγινε στο πλαίσιο της προώθησης του νέου ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Marty: Life Is Short», το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Μαΐου.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Lawrence Kasdan, καταγράφει τη ζωή και την καριέρα του Σορτ μέσα από προσωπικά αρχεία, σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις φίλων και συνεργατών του.

