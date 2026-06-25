Μαρίνα Σταυράκη: «Θέλω να μάθει ελληνικά ο σύντροφός μου» - Τα σχέδιά της για το καλοκαίρι

Η ίδια μίλησε για τη σχέση της με τον Τούρκο σύντροφό της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαρίνα Σταυράκη: «Θέλω να μάθει ελληνικά ο σύντροφός μου» - Τα σχέδιά της για το καλοκαίρι
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρίνα Σταυράκη και ο σύντροφός της Bulent Ozkan Tunca σχεδιάζουν να περάσουν το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά μετά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
  • Η καλοκαιρινή περίοδος θα τους επιτρέψει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ο ένας στον άλλο, λόγω προηγούμενων δεσμεύσεων.
  • Η Μαρίνα θέλει να διδάξει ελληνικά στον σύντροφό της για να εξοικειωθεί με τη γλώσσα και την καθημερινότητα στην Ελλάδα.
  • Εκφράζει αισιοδοξία για την πρόοδο του συντρόφου της στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
  • Με χιούμορ, πρότεινε στους δημοσιογράφους να αξιολογήσουν τον σύντροφό της ως μαθητή στην επόμενη συνάντηση.
Snapshot powered by AI

Ανοιχτά για τη σχέση της μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύντροφό της, τον Bulent Ozkan Tunca, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η ίδια αναφέρθηκε τόσο στα κοινά τους σχέδια για το φετινό καλοκαίρι όσο και σε έναν προσωπικό στόχο που έχει θέσει για τη σχέση τους το επόμενο διάστημα.

Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι σχεδιάζει να περάσει χρόνο μαζί στα ελληνικά νησιά, μόλις ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Μαρίνα Σταυράκη σημείωσε ότι η καλοκαιρινή περίοδος αναμένεται να τους δώσει τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ο ένας στον άλλο, καθώς μέχρι σήμερα οι υποχρεώσεις και των δύο δεν επέτρεπαν πάντα κοινές αποδράσεις.

«Τα ελληνικά νησιά αποτελούν προτεραιότητα για το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μετά το τέλος των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης μαζί.

Ο στόχος να μάθει ελληνικά ο σύντροφός της

Πέρα από τα σχέδια για τις διακοπές, η Μαρίνα Σταυράκη αποκάλυψε και έναν ακόμη στόχο που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα. Όπως είπε με χιούμορ, επιθυμεί να διδάξει ελληνικά στον σύντροφό της, ώστε να εξοικειωθεί περισσότερο με τη γλώσσα και την καθημερινότητα στην Ελλάδα.

«Ο στόχος είναι να τον διδάξω ελληνικά», ανέφερε, δείχνοντας ότι η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητές τους.

«Την επόμενη φορά να εξετάσετε εκείνον»

Η ίδια δεν έκρυψε την αισιοδοξία της για την πρόοδο του συντρόφου της, ενώ απηύθυνε και ένα χιουμοριστικό σχόλιο στους δημοσιογράφους. «Στην επόμενη συνάντηση θα πρέπει να εξετάσετε εκείνον για το κατά πόσο είμαι καλή καθηγήτρια», είπε γελώντας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα της δόνησης

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Ξεκίνησαν δεήσεις σε εκκλησίες για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πάνω από 212 νεκροί λόγω καύσωνα - Οι «τροπικές νύχτες» που απειλούν τους κατοίκους

12:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η υπόσχεση της ΤΣΣΚΑ στον Μπαρίνοφ κι η απόκτηση του… αντικαταστάτη του

12:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων

12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Μητσοτάκης: «Υποχρέωσή μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας»

12:21LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Θέλω να μάθει ελληνικά ο σύντροφός μου» - Τα σχέδιά της για το καλοκαίρι

12:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απέκλεισε ολόκληρη χώρα από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα – Ο λόγος

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μετατρέπουμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή στην ιατρική: Έλληνας γιατρός χειρούργησε ασθενή από την Κίνα - Η πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση στη χώρα

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

11:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μουντιάλ 2026: Μάχες για την πρόκριση σε τρεις ομίλους με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αγωνία για τους αγνοούμενους στη Βενεζουέλα - Ξεπερνούν τους 10.000 - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

11:55Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Γιατί όλα στη ΝΔ δουλεύουν σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές

11:47LIFESTYLE

Κέιτ Χάντσον: Στην Ελλάδα για διακοπές η ηθοποιός - Εμφανίστηκε άβαφη και χαλαρή στο αεροδρόμιο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι: Influencer δολοφόνησε τον σύντροφό της - Αντιμέτωπη με εκτέλεση!

11:30ΥΓΕΙΑ

Τι μπορεί να αποκαλύψουν το χρώμα, η οσμή και η εμφάνιση των ούρων για την υγεία σας

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού - Οπαδοί της ίδιας ομάδας οι εμπλεκόμενοι, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα το θύμα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - αυτόπτης μάρτυρας: «Το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν του έκαναν ΚΑΡΠΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

12:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού - Οπαδοί της ίδιας ομάδας οι εμπλεκόμενοι, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα το θύμα

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι: Influencer δολοφόνησε τον σύντροφό της - Αντιμέτωπη με εκτέλεση!

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αγωνία για τους αγνοούμενους στη Βενεζουέλα - Ξεπερνούν τους 10.000 - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στη Γαλλία: Μπλακ άουτ, δρόμοι που λιώνουν και οι σοφίτες του Παρισιού που γίνονται «φούρνοι»

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Νεκρή 23χρονη - Της έκανε... εξορκισμό ο σύντροφός της!

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Ξεκίνησαν δεήσεις σε εκκλησίες για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

10:14LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση Ουγγαρέζου για το τέλος του «Buongiorno», η αμήχανη έναρξη της εκπομπής και η επόμενη μέρα

11:55Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Γιατί όλα στη ΝΔ δουλεύουν σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

08:37LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Το χρονικό του τρόμου - Πώς ο 92χρονος έφτασε έξω από το δωμάτιό της με μαχαίρι

12:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απέκλεισε ολόκληρη χώρα από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα – Ο λόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ