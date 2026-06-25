Μαρίνα Σταυράκη: «Θέλω να μάθει ελληνικά ο σύντροφός μου» - Τα σχέδιά της για το καλοκαίρι

Snapshot Η Μαρίνα Σταυράκη και ο σύντροφός της Bulent Ozkan Tunca σχεδιάζουν να περάσουν το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά μετά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η καλοκαιρινή περίοδος θα τους επιτρέψει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ο ένας στον άλλο, λόγω προηγούμενων δεσμεύσεων.

Η Μαρίνα θέλει να διδάξει ελληνικά στον σύντροφό της για να εξοικειωθεί με τη γλώσσα και την καθημερινότητα στην Ελλάδα.

Εκφράζει αισιοδοξία για την πρόοδο του συντρόφου της στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Με χιούμορ, πρότεινε στους δημοσιογράφους να αξιολογήσουν τον σύντροφό της ως μαθητή στην επόμενη συνάντηση. Snapshot powered by AI

Ανοιχτά για τη σχέση της μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύντροφό της, τον Bulent Ozkan Tunca, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η ίδια αναφέρθηκε τόσο στα κοινά τους σχέδια για το φετινό καλοκαίρι όσο και σε έναν προσωπικό στόχο που έχει θέσει για τη σχέση τους το επόμενο διάστημα.

Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι σχεδιάζει να περάσει χρόνο μαζί στα ελληνικά νησιά, μόλις ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Μαρίνα Σταυράκη σημείωσε ότι η καλοκαιρινή περίοδος αναμένεται να τους δώσει τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ο ένας στον άλλο, καθώς μέχρι σήμερα οι υποχρεώσεις και των δύο δεν επέτρεπαν πάντα κοινές αποδράσεις.

«Τα ελληνικά νησιά αποτελούν προτεραιότητα για το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μετά το τέλος των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης μαζί.

Ο στόχος να μάθει ελληνικά ο σύντροφός της

Πέρα από τα σχέδια για τις διακοπές, η Μαρίνα Σταυράκη αποκάλυψε και έναν ακόμη στόχο που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα. Όπως είπε με χιούμορ, επιθυμεί να διδάξει ελληνικά στον σύντροφό της, ώστε να εξοικειωθεί περισσότερο με τη γλώσσα και την καθημερινότητα στην Ελλάδα.

«Ο στόχος είναι να τον διδάξω ελληνικά», ανέφερε, δείχνοντας ότι η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητές τους.

«Την επόμενη φορά να εξετάσετε εκείνον»

Η ίδια δεν έκρυψε την αισιοδοξία της για την πρόοδο του συντρόφου της, ενώ απηύθυνε και ένα χιουμοριστικό σχόλιο στους δημοσιογράφους. «Στην επόμενη συνάντηση θα πρέπει να εξετάσετε εκείνον για το κατά πόσο είμαι καλή καθηγήτρια», είπε γελώντας.

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