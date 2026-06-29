Taylor Swift: Το κοινό αποδοκίμασε και χειροκρότησε το μήνυμα της στην συναυλία του Alan Jackson

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι εκτιμά πολύ τον Alan Jackson για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε σε εκείνη και σε άλλους καλλιτέχνες και δημιουργούς

Taylor Swift: Το κοινό αποδοκίμασε και χειροκρότησε το μήνυμα της στην συναυλία του Alan Jackson

Η Taylor Swift παρευρίσκεται στην 55η ετήσια γκαλά εισαγωγής και απονομής βραβείων του Hall of Fame των τραγουδοποιών στο ξενοδοχείο Marriott Marquis την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη Νέα Υόρκη. 

Invision
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το κοινό στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Alan Jackson αντέδρασε με αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Taylor Swift.
  • Η Taylor Swift εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Alan Jackson για τη στήριξη και την ενθάρρυνση που προσέφερε σε καλλιτέχνες και δημιουργούς.
  • Η εμφάνιση της Swift στη συναυλία συνέπεσε με τη δημόσια στήριξή της στον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, σε εκδηλώσεις του NFL στο Νάσβιλ.
  • Υπάρχουν φήμες για επικείμενο γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση ημερομηνίας ή τοποθεσίας.
Snapshot powered by AI

Το κοινό αντέδρασε με ανάμεικτα συναισθήματα όταν η Taylor Swift εμφανίστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία του Alan Jackson στο Nissan Stadium του Νάσβιλ. Η προβολή της προκάλεσε τόσο αποδοκιμασίες όσο και θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Στις 27 Ιουνίου, κορυφαία ονόματα της κάντρι μουσικής συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον θρυλικό ερμηνευτή του «Chattahoochee» στην τελευταία του εμφάνιση στην πόλη. Στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, οι Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Riley Green, Cody Johnson, Miranda Lambert, Little Big Town, Jake Owen, Jon Pardi, Thomas Rhett, George Strait, Carrie Underwood, Lainey Wilson και Lee Ann Womack, παρουσιάζοντας αφιερωματικές ερμηνείες προς τιμήν του Jackson.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι γιγαντοοθόνες πρόβαλλαν στιγμές από τη μακρόχρονη καριέρα του Alan Jackson, καθώς και βιντεοσκοπημένα μηνύματα από καλλιτέχνες και προσωπικότητες που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, όπως οι Keith Urban, Zac Brown, Kenny Chesney, αλλά και οι θρύλοι του NASCAR Jeff Gordon και Dale Earnhardt Jr.

https://www.instagram.com/reel/DaK3BVGlEF4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λίγο πριν ο Alan Jackson ανέβει στη σκηνή, η παρουσιάστρια του Grand Ole Opry, Kelly Sutton, ανακοίνωσε ότι απέμενε ακόμη ένα βίντεο.

Με την εμφάνιση της Taylor Swift στις οθόνες, ένα μέρος του κοινού άρχισε να γιουχάρει, καλύπτοντας τα πρώτα λόγια του μηνύματός της. Παράλληλα, αρκετοί θεατές αντέδρασαν με έντονα χειροκροτήματα και επευφημίες. Από ορισμένα σημεία του σταδίου ακούστηκε καθαρά μόνο το τελευταίο μέρος του μηνύματός της, στο οποίο η Swift εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Alan Jackson για τη διαχρονική στήριξη και την ενθάρρυνση που προσέφερε τόσο στην ίδια όσο και σε άλλους καλλιτέχνες και δημιουργούς, κλείνοντας με την ευχή να απολαύσει τη βραδιά του.

Η εμφάνιση της Swift στο αφιερωματικό βίντεο ήρθε λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε στο Νάσβιλ για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, στο Tight End University, την ετήσια διοργάνωση για τους tight ends του NFL που συνδιοργανώνουν οι Kelce, George Kittle και Greg Olsen.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» τόσο σε εκδήλωση της διοργάνωσης όσο και στη συναυλία «Tight Ends & Friends», όπου εξέπληξε το κοινό ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με τη Lainey Wilson για μια κοινή ερμηνεία του μεγάλου της επιτυχημένου τραγουδιού «Love Story».

Το τελευταίο διάστημα, η Taylor Swift και ο Travis Kelce εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πληθαίνουν οι φήμες γύρω από τον επικείμενο γάμο τους. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι φέρεται να προετοιμάζει τη γαμήλια τελετή του για την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιώσει επίσημα ούτε την ημερομηνία ούτε την τοποθεσία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15LIFESTYLE

Το σόι σου: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο;

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίδομα 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού

18:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τσίπρα - Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Αστυνομικοί έσωσαν από πνιγμό 79χρονο που αγνοούνταν

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Πρόταση σε Motor Oil για εξαγορά του 75% των Ηλεκτωρ και Thalis

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόκλητος τιμωρός: Viral ο Μεξικανός «Μπάτμαν» που κυνηγά κλέφτες τη νύχτα - Τους δένει σε φανάρια

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Μου είχε πει ότι έψαχνε όπλο», είπε φίλη της 43χρονης που αυτοκτόνησε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο απλούστερος τρόπος να επιβραδύνετε τη γνωστική εξασθένηση - Οι περισσότεροι δεν το δοκιμάζουν ποτέ

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης σήμερα - Ποιες μετοχές είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις στο Αίγιο: «Μου είπε ότι είχε πιάσει τη μητέρα του να κρατάει ένα μαχαίρι» - Κατάθεση «φωτιά» από τη σύντροφο του Ολύμπιου για το διπλό φονικό

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας - Πού εστιάζεται η έρευνα

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στη Σμύρνη - Οι φλόγες επεκτείνονται λόγω ανέμων - Βίντεο

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Έφτιαξε προφίλ της πρώην συντρόφου του στο Tinder – Καλούσε αγνώστους να την βιάσουν

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Στον Σεΐχη του Κατάρ η μεγαλοπρεπής Villa Certosa του Μπερλουσκόνι με 126 δωμάτια για 350 εκατ. ευρώ - Κερδισμένο το ιταλικό κράτος

17:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Όχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στον Τραμπ για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης - Θα πληρώσει 5 εκατ. δολάρια

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη: «Να καταργήσουμε το νόμο για τα ομοφυλα ζευγάρια» - Τον άδειασε ο Μαρινάκης: «Εκφράζει προσωπικές απόψεις»-

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηγεσία Αρείου Πάγου και ΝΣΚ, αγροτικές ενισχύσεις, Ταμείο Ανάκαμψης: Τι θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη

17:24LIFESTYLE

Taylor Swift: Το κοινό αποδοκίμασε και χειροκρότησε το μήνυμα της στην συναυλία του Alan Jackson

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα - Καταστράφηκαν θερμοκήπια, κινδύνευσε εκκλησάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

16:52ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στη Ρωσία για τα καύσιμα - Ουρές και ξύλο στα βενζινάδικα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα - Καταστράφηκαν θερμοκήπια, κινδύνευσε εκκλησάκι

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει 50χρονη - Αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Θρησκεία ή αίρεση; Η αλήθεια για τους Χιλιαστές

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις στο Αίγιο: «Μου είπε ότι είχε πιάσει τη μητέρα του να κρατάει ένα μαχαίρι» - Κατάθεση «φωτιά» από τη σύντροφο του Ολύμπιου για το διπλό φονικό

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας - Πού εστιάζεται η έρευνα

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ