Taylor Swift: Το κοινό αποδοκίμασε και χειροκρότησε το μήνυμα της στην συναυλία του Alan Jackson

Η Taylor Swift παρευρίσκεται στην 55η ετήσια γκαλά εισαγωγής και απονομής βραβείων του Hall of Fame των τραγουδοποιών στο ξενοδοχείο Marriott Marquis την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη Νέα Υόρκη.

Snapshot Το κοινό στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Alan Jackson αντέδρασε με αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Taylor Swift.

Η Taylor Swift εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Alan Jackson για τη στήριξη και την ενθάρρυνση που προσέφερε σε καλλιτέχνες και δημιουργούς.

Η εμφάνιση της Swift στη συναυλία συνέπεσε με τη δημόσια στήριξή της στον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, σε εκδηλώσεις του NFL στο Νάσβιλ.

Υπάρχουν φήμες για επικείμενο γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση ημερομηνίας ή τοποθεσίας. Snapshot powered by AI

Το κοινό αντέδρασε με ανάμεικτα συναισθήματα όταν η Taylor Swift εμφανίστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία του Alan Jackson στο Nissan Stadium του Νάσβιλ. Η προβολή της προκάλεσε τόσο αποδοκιμασίες όσο και θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Στις 27 Ιουνίου, κορυφαία ονόματα της κάντρι μουσικής συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον θρυλικό ερμηνευτή του «Chattahoochee» στην τελευταία του εμφάνιση στην πόλη. Στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, οι Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Riley Green, Cody Johnson, Miranda Lambert, Little Big Town, Jake Owen, Jon Pardi, Thomas Rhett, George Strait, Carrie Underwood, Lainey Wilson και Lee Ann Womack, παρουσιάζοντας αφιερωματικές ερμηνείες προς τιμήν του Jackson.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι γιγαντοοθόνες πρόβαλλαν στιγμές από τη μακρόχρονη καριέρα του Alan Jackson, καθώς και βιντεοσκοπημένα μηνύματα από καλλιτέχνες και προσωπικότητες που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, όπως οι Keith Urban, Zac Brown, Kenny Chesney, αλλά και οι θρύλοι του NASCAR Jeff Gordon και Dale Earnhardt Jr.

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Λίγο πριν ο Alan Jackson ανέβει στη σκηνή, η παρουσιάστρια του Grand Ole Opry, Kelly Sutton, ανακοίνωσε ότι απέμενε ακόμη ένα βίντεο.

Με την εμφάνιση της Taylor Swift στις οθόνες, ένα μέρος του κοινού άρχισε να γιουχάρει, καλύπτοντας τα πρώτα λόγια του μηνύματός της. Παράλληλα, αρκετοί θεατές αντέδρασαν με έντονα χειροκροτήματα και επευφημίες. Από ορισμένα σημεία του σταδίου ακούστηκε καθαρά μόνο το τελευταίο μέρος του μηνύματός της, στο οποίο η Swift εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Alan Jackson για τη διαχρονική στήριξη και την ενθάρρυνση που προσέφερε τόσο στην ίδια όσο και σε άλλους καλλιτέχνες και δημιουργούς, κλείνοντας με την ευχή να απολαύσει τη βραδιά του.

Η εμφάνιση της Swift στο αφιερωματικό βίντεο ήρθε λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε στο Νάσβιλ για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, στο Tight End University, την ετήσια διοργάνωση για τους tight ends του NFL που συνδιοργανώνουν οι Kelce, George Kittle και Greg Olsen.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» τόσο σε εκδήλωση της διοργάνωσης όσο και στη συναυλία «Tight Ends & Friends», όπου εξέπληξε το κοινό ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με τη Lainey Wilson για μια κοινή ερμηνεία του μεγάλου της επιτυχημένου τραγουδιού «Love Story».

Το τελευταίο διάστημα, η Taylor Swift και ο Travis Kelce εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πληθαίνουν οι φήμες γύρω από τον επικείμενο γάμο τους. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι φέρεται να προετοιμάζει τη γαμήλια τελετή του για την επόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιώσει επίσημα ούτε την ημερομηνία ούτε την τοποθεσία.