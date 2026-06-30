ΣΚΑΪ: Η παραίτηση Χιώτη και η ανακοίνωση

Snapshot Ο Βασίλης Χιώτης παραιτήθηκε από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχώρησε από τον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ευχαρίστησε τον Χιώτη για τη σημαντική συνεισφορά του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Η αποχώρηση του Χιώτη οφείλεται σε προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με δήλωσή του.

Στη δήλωσή του, ο Χιώτης ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και εμπιστοσύνη. Snapshot powered by AI

Ο Βασίλης Χιώτης έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα. Μία ημέρα μετά, το κανάλι, με ανακοίνωση γνωστοποιεί τη λήξη της συνεργασίας τους τονίζοντας ότι πρόκειται για παραίτηση.

«Ο Βασίλης Χιώτης υπέβαλλε την παραίτησή του από τη διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3 και αποχωρεί από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ. O Όμιλος τον ευχαριστεί για τη σημαντική συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του», αναφέρεται.

Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, παρατίθεται και μία δήλωση του κ. Χιώτη: «Η αποχώρησή μου οφείλεται σε αυστηρά προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, όλα αυτά τα χρόνια».