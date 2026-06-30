Ρέμος για Μαρινέλλα: «Δεν προλάβαμε να αγκαλιαστούμε, υπάρχουν λόγια που δεν πρόλαβα να της πω»

Ο αγαπημένος ερμηνευτής, Αντώνης Ρέμος, έκανε μία βαθιά προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον «Ρυθμό 94.9», μιλώντας για τη σχέση που τον συνέδεε με τη Μαρινέλλα και το κενό που άφησε η απώλειά της.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σπουδαία καλλιτέχνιδα, περιγράφοντας τη μοναδική θέση που είχε στη ζωή του, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός καλλιτέχνη. Για παράδειγμα, η Μαρινέλλα, όταν ήταν κάτω από τη σκηνή, ήταν σαν κοριτσάκι που χανόταν μέσα στην αγκαλιά μου. Την ένιωθα πραγματικά ως μάνα μου, ως δασκάλα μου, ως παιδί μου. Όλα αυτά τα έχω νιώσει για τη Μαρινέλλα», ανέφερε αρχικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, κλήθηκε να απαντήσει ποιο πρόσωπο που έχει «φύγει» από τη ζωή, θα ήθελε να συναντήσει ξανά, αν είχε τη δυνατότητα να μοιραστεί μαζί του ένα τελευταίο δείπνο.

«Θα έβαζα κάποιους, αλλά θα προτιμούσα να είχε μία καρέκλα απέναντί μου. Τη Μαρινέλλα μου. Για να της πω όλα αυτά που δεν πρόλαβα να της πω. Η βραδιά αυτή που έφυγε έμεινε ανεκπλήρωτη… Δεν προλάβαμε να αγκαλιαστούμε για τελευταία φορά, να κοιταχτούμε και να τραγουδήσουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου… Και για να της πω για τελευταία φορά ότι την αγαπώ και την αγάπησα σαν το θηλυκό που υπήρξε μέσα στη ζωή μου: Σαν μάνα, σαν αδελφή, σαν αγαπημένη, σαν φίλη, σε οποιαδήποτε μορφή της», είπε.