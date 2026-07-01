Σαν σήμερα 1η Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1770 - Ο Κομήτης του Λέξελ περνάει πιο κοντά στη Γη από οποιονδήποτε άλλο κομήτη που έχει καταγραφεί στην ιστορία, πλησιάζοντας σε απόσταση 0,015 αστρονομικών μονάδων.
- 1828 - Ιδρύεται η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
- 1913 - Υπογράφηκε στο Χατζή Μπεϊλίκ η συνθήκη ανακωχής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας κατά τον Β' Βαλκανικό Πόλεμο.
- 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Απελευθερώνεται η Δράμα από τον Ελληνικό Στρατό.
- 1916 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Την πρώτη μέρα της μάχης του Σομμ, 19.240 στρατιώτες του βρετανικού στρατού σκοτώνονται και 38.000 τραυματίζονται.
- 1923 - Πεθαίνει ο συγγραφέας, μεταφραστής και σημαντικός εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής, Κωνσταντίνος Θεοτόκης.
- 1967 - Συνθήκη Συγχώνευσης: Συγχωνεύονται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.
- 1979 - Η Sony παρουσιάζει το Walkman.
- 2000 - Πεθαίνει, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Γουόλτερ Ματάου.
- 2004 - Πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών, ο θρυλικός ηθοποιός Μάρλον Μπράντο. Θεωρείται ως ο πιο επιδραστικός και ταλαντούχος ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά.
- 2004 - Euro: Η Εθνική Ελλάδος νικά με 1-0 την Τσεχία χάρη στο Ασημένιο γκολ που πέτυχε ο Τραϊανός Δέλλας στο 105ο λεπτό του αγώνα και στέλνει την Ελλάδα στο τελικό.
- 2018 - Πεθαίνει η ηθοποιός Τζέσυ Παπουτσή.
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