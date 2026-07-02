Ο Τζέιμι Όλιβερ σε ρόλο πιλότου – Πήρε το δίπλωμά του μετά από δύσκολη εκπαίδευση

Snapshot Ο Τζέιμι Όλιβερ απέκτη το δίπλωμα πιλότου μετά από μια δύσκολη χρονιά εκπαίδευσης.

Ο 51χρονος σεφ δήλωσε ότι αισθάνεται αναζωογονημένος μετά την απόκτηση της νέας δεξιότητας.

Η σύζυγός του, Τζουλς, του χάρισε την πρώτη δοκιμαστική πτήση ως δώρο γενεθλίων, που τον ώθησε να ασχοληθεί με την αεροπορία. Snapshot powered by AI

Ο Τζέιμι Όλιβερ αποκάλυψε ότι απέκτησε το δίπλωμα πιλότου μετά από μια «πολύ δύσκολη» χρονιά εκπαίδευσης.

Ο 51χρονος σεφ δήλωσε ότι αισθάνεται «τόσο αναζωογονημένος» αφού έθεσε στον εαυτό του μια πρόκληση και απέκτησε μια νέα δεξιότητα. Ο Τζέιμι μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να πιλοτάρει ο ίδιος αεροσκάφος.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του Τζουλς ήταν αυτή που τον έφερε σε επαφή με τις πτήσεις αφού του χάρισε την πρώτη του δοκιμαστική πτήση ως δώρο γενεθλίων.

«Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος που μοιράζομαι μαζί σας ότι πήρα το δίπλωμα πιλότου. Από τη στιγμή που η αγαπημένη μου joolsoliver μου χάρισε την πρώτη μου δοκιμαστική πτήση ως δώρο γενεθλίων, ερωτεύτηκα βαθιά την αεροπορία και, μετά από ένα χρόνο εκπαίδευσης, τελικά πέρασα τις εξετάσεις», ανέφερε ο Τζέιμι Όλιβερ.